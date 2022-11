Disney tem o primeiro protagonista gay em nova animação

Com naturalidade e sem que a sexualidade seja tema central do filme, a Disney estreia nesta quinta-feira, 24, o longa-metragem “Mundo Estranho”, que tem pela primeira vez entre suas produções um protagonista gay.

Ethan é um adolescente que gosta de aventuras. Ele desbrava uma terra desconhecida e traiçoeira, onde criaturas fantásticas esperam os lendários Clades, uma família de exploradores cujas diferenças ameaçam atrapalhar sua mais recente e mais crucial missão.

Sobre a sexualidade de Ethan, o dublador em inglês do personagem comentou em entrevista à revista Variety: "Não é algo que fica se auto-congratulando, não é algo que fica se anunciando. É só algo que se aceita como um reflexo normal da nossa realidade. Eu acho que é isso o que me deixou mais animado com Ethan", disse Young-White.

"Se nós podemos imaginar pessoas azuis, objetos estranhos e universos alternativos, nós podemos imaginar um adolescente gay com pais amorosos”, opinou Gabrielle Union, que dá voz à mãe do personagem.

Na opinião dela, a produção da Disney é certeira em "representar todos os tipos de família, comunidade e pessoas".

Confira o trailer do filme:



