O Diário da Princesa 3: Disney confirma nova sequência

Após 18 anos da estreia do segundo filme de “O Diário da Princesa”, a Disney finalmente atendeu aos pedidos dos fãs e surpreendeu com a oficialização de uma nova sequência da comédia que lançou Anne Hathaway ao estrelato. Fenômeno dos anos 2000, não se sabe ainda se a vencedora do Oscar participará do terceiro filme. De acordo com o The Hollywood Reporter, ela ainda pode integrar o elenco, como a adorada Mia Thermopolis, caso o projeto saia de vez do papel.

Ainda segundo o THR, o roteiro está nas mãos de Adrita Mukerji, nome por trás de “Supergirl” e “Reacher''. Debra Martin Chase, que produziu os dois primeiros filmes inspirados na obra de Meg Cabot, também será produtora da sequência. Melissa Stack, a roteirista por trás da comédia de Cameron Diaz, “Mulheres Ao Ataque”, será produtora executiva.

Baseado na obra de Meg Cabot, “O Diário da Princesa” acompanha uma jovem que acaba descobrindo que sua avó, interpretada por Julie Andrews, é rainha de um país chamado Genovia, e agora precisa treinar para assumir o trono. A franquia foi um verdadeiro sucesso. Globalmente, o primeiro filme arrecadou US$165,3 milhões (R$881,5 milhões na cotação atual), enquanto a sequência, que também traz Chris Pine no elenco, arrecadou US$134,7 milhões (R$718,3 milhões).

