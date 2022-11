Shopping de Fortaleza terá personagens da Disney em programação de Natal

A programação de Natal inicia neste domingo, 13, no Shopping RioMar no bairro Papicu

A programação do shopping RioMar Fortaleza para as festas de fim de ano terá presença de personagens da Disney e apresentações Grupo Blitz, a partir deste domingo, 13. A programação tem acesso gratuito, ocorrendo sempre aos domingos, às 17 horas, na praça de alimentação no Piso L3.

As apresentações vão até o dia 18 de dezembro.



As ações com o Papai Noel também iniciam no domingo.

O bom velhinho estará em seu trono para receber o público para fotos e pedidos de segunda a sábado das 14 às 22 horas no Piso L2, próximo a Riachuelo.

Aos domingos e feriados, a programação com o Papai Noel começa às 14 e vai até às 21 horas com intervalos de uma hora, das 17 às 18 horas.

O trono especial para visitação dos pets está localizado no piso E2, iniciando a programação a partir da segunda-feira, 14, sendo de segunda a sábado, das 10 às 12 horas.



Neste ano, o Natal do shopping terá a presença inédita do Mickey Mouse que receberá o público em um ambiente temático do universo Disney. O cenário principal conta com uma árvore de Natal de quase 16 metros e oito janelas com efeitos dos personagens.



A cada meia hora, acontecerá um show de luzes com trilha sonora assinada pela Disney, fazendo referência às suas produções. O Mickey de sete metros de altura iluminado por mais de dez mil luzes de led estará no espaço.

Pelos corredores, no piso L1, o público pode desfrutar de um cenário instagramável com bonecos dos personagens. Todo o projeto é licenciado pelo e exclusivo Disney, assinado pela C+E - Criadores de Experiência.

Espaço natalino com Mickey de 7 metros no shopping RioMar (Foto: Divulgação/RioMar Fortaleza)



Serviço



Natal do Mickey do RioMar Fortaleza

Endereço: R. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu

Espetáculos Natalinos

Dias das atrações : Aos domingos

Local: Praça de Alimentação, Piso L3

Horário: A partir das 17 horas



Programação de Espetáculos

13/11 - Doce Natal

20/11 - Tempo de Esperança

27/11 – Coralino Natalino

4/12 - A Nova Rena Do Noel

11/12 - Central das Emoções Natalinas

18/12 – Te conto, Quixote



Decoração - Mickey Show

Período : Até 2 de janeiro de 2022

Local: Praça de Eventos de Piso L1

Horário: Segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingos, das 13 às 21 horas



Visita e fotos Trono do Papai Noel

Período : De 13 de novembro a 24 de dezembro

Local: Piso L2, em frente à loja Riachuelo

Horário: Segunda a sábado, das 14 às 22 horas; domingos e feriados, das 14 às 21 horas (intervalos 17 às 18 horas)



Trono Pet Noel

Período: De 14 de novembro a 24 de dezembro

Local: Piso E2, próximo à Animale Pet Shop

Horário: Segunda a sábado, das 10 às 12 horas

