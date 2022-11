Exposição "Tudo ao Mesmo Tempo" estreia sexta, 18, na Galeria Kraft

Os artistas visuais Carlus Campos, Cardoso Júnior e Marcos Oriá unem-se para o lançamento da mostra “Tudo ao Mesmo Tempo”. A abertura acontece nesta sexta-feira, 18, a partir das 18 horas, no Espaço Cultural Kraft. O evento aborda várias fases de trabalho dos autores e inaugura uma parceria com a Galeria Culturarte, responsável pela comercialização das obras exibidas.

Carlus Campos, ilustrador do O POVO, aponta que a mostra surge da necessidade de externalizar o compilado de técnicas e vertentes que envolvem este movimento de linguagens variadas.

“Talvez o impacto seja mostrar o quanto somos inquietos. Expor nossas diferenças usando vários materiais. É uma exposição não linear, não muito comportada. Exemplifica que não ficamos restritos a um único método”, detalhou.

O artista também disse que o evento traz a sensação de mistério devido às incertezas do que acontecerá após a abertura. O título refere-se à diversidade de suportes que compõem a exposição: pinturas, desenhos, gravuras e fotografias. Ao todo, 30 peças, de pequeno e médio porte, serão apresentadas em três setores separados.

Tempo, memória e arte popular

Para Cardoso Júnior, a exposição permite que o fazer artístico seja finalizado. Segundo ele, as obras se realizam somente quando mostradas ao público, uma vez que, o artista consegue o retorno da qualidade do trabalho apresentado.

“Nesta mostra meu material está dividido em três fases: tratados sobre o tempo, na diluição da memória e o popular como matriz. O último retrata a mistura entre arte popular e contemporânea”, explicou.

Além da mistura de expressões artísticas, o evento celebra a nova fase da cultura nacional. Cardoso ressalta que a exibição evidencia a resistência da classe aos inúmeros ataques sofridos durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.

“Depois de tantas críticas, e vivenciando um período de transição, com um novo governante que já sinalizou positivamente pela arte do País, é um momento de comemorar”, afirmou. Ele ainda destaca que a mostra fortalece a relação entre artista e público, vínculo fragilizado em virtude da pandemia de Covid-19.

A exposição permanece até janeiro de 2023 e o público interessado em conferir de perto cada peça deve fazer o agendamento por meio das redes sociais da Galeria Culturarte. Não há limite de pessoas e as visitas acontecerão entre às 10h e 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Espaço de muitas artes

O Espaço Cultural Kraft surge da ideia de um ateliê coletivo em Fortaleza. Localizado na rua Itaiçaba, no bairro Meireles, o ambiente, que funciona desde 2019, contou com oito artistas em sua fase inicial. Neste momento, somente três deles - Carlus Campos, Cardoso Júnior e Marcos Oriá - estão com seus ateliês em atividade, na parte superior do prédio. No primeiro andar, funciona a Editora Radiadora e um espaço expositivo para mostras.

Devido à pandemia da Covid-19, o local enfrentou dificuldades para continuar operando e as obras foram apresentadas por meio das redes sociais. Essa produção recente, durante a crise sanitária, resultou na exposição “Tudo ao Mesmo Tempo”.

Marcando o fim dos eventos expositivos no Kraft, a mostra contempla diferentes estéticas dos autores. A mistura de peças, e ocupação das paredes, se estende além da galeria comemorando uma nova etapa artística no Brasil.

Tudo ao Mesmo Tempo

Quando: sexta-feira, 18, das 18 às 22 horas

Onde: Espaço Cultural Kraft ( Rua Itaiçaba, nº108, Meireles)

Mais info: entrar em contato com Guilherme Mendes pelas redes sociais da Galeria Culturarte.

