Turnê dos Titãs: Confira datas e preços; pré-venda inicia na quinta, 17

Marcadas para abril, maio e junho de 2023, as apresentações passam por arenas do País para celebrar os 40 anos dos Titãs; a pré-venda inicia no dia 17 de novembro

A banda Titãs retorna aos palcos com formação clássica na turnê "Todos Ao Mesmo Tempo Agora", que passa por Fortaleza. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira, 16, durante coletiva de imprensa. As apresentações acontecerão entre abril e junho de 2023. O nome da turnê faz alusão ao disco lançado pela banda em 1991.

A celebração, idealizada pela empresa de entretenimento ao vivo 30E e pela Bonus Track Entretenimento, terá início no Rio de Janeiro (28/4), seguido de Belo Horizonte (29/04), Florianópolis (055/5), Porto Alegre (06/05), Salvador (27/05), Recife (02/06), Fortaleza (03/06), Brasília (07/06), Curitiba (10/06) e com o último show em São Paulo (17/06).

A pré-venda de ingressos, que variam de R$45 a R$380, para todas as datas começa amanhã, 17 de novembro, quinta-feira, às 18 horas. As vendas gerais começam no dia 22 de novembro, terça-feira, às 12 horas. Para garantir o ingresso na pré-venda, é preciso entrar no site oficial da turnê, fazer um cadastro e usar o código que chegará por email no site de compra (Eventim).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O retorno dos Titãs originais

A reunião trará sete dos oito integrantes: Arnaldo Antunes (vocalista), Charles Gavin (baterista), Nando Reis (vocalista e baixista), Paulo Miklos (vocalista e guitarrista); que vão se reunir ao trio remanescente Branco Mello (voz e baixo), Sérgio Britto (voz, teclado e baixo), e Tony Bellotto (voz e guitarra). A ausência será do guitarrista Marcelo Frommer, que morreu em um acidente de trânsito em 2001.

Esta é a primeira vez que a banda se reúne desde 1992, quando Arnaldo Antunes deixou a formação. Os fãs já especulavam a nova turnê quando os integrantes trocaram suas fotos de perfis por fotografias feitas por Bob Wolfenson em um mesmo ensaio fotográfico.

Titãs Encontro Turnê Nacional

Quando: abril a junho de 2023

28 de abril: Jeneusse Arena, Rio de Janeiro

Ingressos: R$45 a R$380

29 de abril: Expo Minas, Belo Horizonte

Ingressos: R$125 a R$340

5 de maio: Hard Rock Live, Florianópolis

Ingressos: R$125 a R$380

6 de maio: Beira-Rio (anfiteatro), Porto Alegre

Ingressos: R$70 a R$380

27 de maio: Arena Fonte Nova, Salvador

Ingressos: R$90 a R$280

2 de junho: Classic Hall, Recife

Ingressos: R$90 a R$280

3 de junho: Marina Park, Fortaleza

Ingressos: R$90 a R$280

7 de junho: Arena BRB - Mané Garrincha, Brasília

Ingressos: R$110 a R$380

10 de junho: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Ingressos: R$125 a R$380

17 de junho: Allianz Parque, São Paulo

Ingressos: R$45 a R$380



Ingressos: a pré-venda tem início no dia 17 de novembro, quinta-feira. Para garantir o tíquete na pré-venda, basta entrar no site oficial da turnê, fazer um cadastro e usar o código que chegará por email no site de compra (Eventim).

Sobre o assunto Titãs anunciam turnê com formação original e show em Fortaleza

Banda Titãs deve reunir formação clássica em novo projeto em 2023

Titãs comemoram 40 anos de banda com lançamento de "Olho Furta-Cor"

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags