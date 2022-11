Quem foi Fernando Campana, designer que faleceu nesta quarta-feira, 16

Um estilo peculiar, que alia referências da cultura pop, cores vibrantes e formas pouco convencionais marcam as obras de Fernando Campana. Considerado um dos maiores designers brasileiros, Campana faleceu nesta quarta-feira, 16, em São Paulo.

Fernando nasceu em Brotas, interior de São Paulo, no ano de 1961. Formou-se em Direito na Universidade de São Paulo e em Arquitetura pelo Unicentro Belas Artes de São Paulo. O anúncio da morte do designer foi feito pela rede social do Estúdio Campana, o qual o artista fundou com o irmão, Humberto Campana, em 2009.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Fernando Campana hoje, dia 16 de novembro, em São Paulo. Agradecemos a solidariedade de todos e pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento", consta no comunicado.

"Somos híbridos e defendemos que o criador do século 21 tem de criar pontes e não limites. Eu e meu irmão adoramos inventar possibilidades", disse Humberto, durante entrevista ao O POVO, realizada em 2018. À época, a dupla tinha obras na exposição "Irmãos Campana", na Galeria Multiarte, em Fortaleza.

Fernando Campana tem peças expostas no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque e, ao lado do irmão, conquistou diversos prêmios. Entre eles estão Prêmio Aquisição, do Museu de Arte Brasileira FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) em 1992 e o Primeiro Prêmio Categoria Móveis Residenciais de 1996.



Macacos e robôs, por Fernando Campana (2017) (Foto: .)



Além deles, foi vencedor do Prêmio Especial do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, e o primeiro lugar na cDim Award da Feira Internacional de Móveis de Valência pela cadeira Corallo, em 2005. Em um de seus últimos atos públicos, recebeu o título honorário de Doutor pela Universidade de Córdoba, na Argentina, em outubro deste ano.

