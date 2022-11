Cearense Ivan Guimarães é o único brasileiro em festival de arte na Irlanda

Marcante expressão popular do nordeste, a xilogravura conquista olhares curiosos do público. Em Dublin, capital da Irlanda, a técnica chama atenção pela beleza e exotismo. Entre os dias 10 e 13 de novembro, o cearense Ivan Guimarães expôs mais de 50 obras de xilogravura na Art Source, tradicional feira de arte do país europeu.



Com uma cena em pleno desenvolvimento, Ivan relata a recepção do público. Segundo ele, a exposição, para eles, significa, em alguma dimensão, conhecer o Brasil.

"A arte urbana cresce muito, as feiras de arte também, os museus. Essa sensação de mostrar o trabalho para a comunidade, de eles se mostrarem bastante receptivos, inclusive com muitas perguntas e questionamentos sobre a técnica", conta.

A oportunidade veio por meio de uma busca ativa do artista e do seu agente, Mário Aranha. Os dois mapearam festivais de arte no continente europeu. "Fizemos o contato com a direção do evento e eles demonstraram bastante interesse de que tivesse um brasileiro presente", relembra Ivan.

Realizado entre os dias 10 e 13 de novembro, o Festival "Art Source" é o maior do País, reunindo centenas de artistas irlandeses e estrangeiros. Na ocasião, Ivan Guimarães foi o único brasileiro com obras expostas.

“A sensação de estar lá é estar em uma ebulição de informação, de cultura e de narrativas. É bem interessante a gente estar ali com artistas de outras nacionalidades também. O contato e o intercâmbio não deixam de ser uma grande troca”, define o cearense.

Obra de Ivan Guimarães (Foto: Divulgação)



Em Dublin, conheceu mais artistas brasileiros residentes na Irlanda. Um dos grupos foi o coletivo Artmulti Brazil. "A gente teve muita abertura através de um coletivo de arte da Irlanda, que participam artistas brasileiros, e a coordenadora deu bastante apoio para a gente. Foi bastante interessante ter essas conexões antes do evento acontecer. Então foi um esforço comum, da direção do evento, do coletivo e da Embaixada do Brasil", cita ele.

Ivan Guimarães abre o próximo ano com exposição no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. Sem data definida, a mostra individual está prevista para o mês de janeiro.

