A XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará continuou a programação totalmente gratuita nesta terça-feira, 15. O feriado da Proclamação da República foi marcado pela grande movimentação de frequentadores no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, para acompanhar mesas, debates e a tradicional feira de livros.

Com o decorrer da tarde, o público se tornou cada vez mais expressivo — e também diverso. Era possível ver pessoas de diferentes faixas etárias, indo desde crianças a idosos, que se espalhavam pelas diferentes programações oferecidas pela Bienal nesta terça-feira, 15.

Na Praça do Cordel, a programação da tarde começou às 14 horas, com o lançamento do do livro “O Soldadinho de Chumbo em Cordel”, dos cearenses Sérgio Magalhães e Kátia Castelo Branco. Um fato marcante também da Bienal do Livro é a grande quantidade de estudantes de escolas públicas que fazem visitação ao Centro de Eventos para acompanhar a edição.

Na Arena Herança Que Seremos, houve apresentação do coletivo Bota o Teu com o Sarau Bota o Teu. O coletivo é formado por artistas naturais da cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e o sarau se constitui como um espaço para experimentação, com declamação de poesias e performances.

Reforçando o sentido de diversidade exposto em seu tema (“De Toda Gente Para Todo Mundo”), houve também o lançamento do livro “Vozes Indígenas na Literatura do Ceará", com Auritha Tabajara, Antônia Kanindé e Cristina Kariri.

Participante de uma das mesas do dia, a autora cearense Kah Dantas (“Boca de Cachorro Louco” e “Inhamuns”) se reuniu com Tércia Montenegro e Sara Síntique na mesa “As Delícias da Literatura Cearense”. De volta à Bienal, ela ressalta a importância de eventos como esse para a valorização da literatura local.

“É a Bienal do Ceará. A gente precisa dos nossos autores e das nossas autoras aqui. Eu fiquei muito feliz quando vi a programação e vi as pessoas que estão de fato na cena literária do Estado, e elas precisam ocupar esses espaços. Eu acho que é importante, sim, trazer autores de fora, mas esse é o nosso Estado, a nossa terra, a gente precisa ocupar os estandes e as mesas com os nossos autores”, afirma.

Uma das grandes atrações da noite é a escritora uruguaia Fernanda Trías, autora dos romances “La Azotea”, “La ciudad invencible” e “Mugre rosa”. Junto com Nathan Matos, ela foi convidada para a mesa “As veias abertas da literatura da América Latina”.

A XIV Bienal Internacional do Ceará segue com programação até o próximo domingo, 20. É possível conferir todas as atrações no site do evento.



