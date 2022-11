XIV Bienal do Livro do Ceará firma caráter político em noite de abertura

“Na Bienal do Ceará, a riqueza é irrestrita, festa grande e bonita”. O trecho esteve presente no cortejo de abertura da XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará, liderado por músicos e poetas locais. Com dança e música, os artistas guiaram o público ao início do evento que segue no Centro de Eventos até o dia 20 de novembro.

O projeto retorna ao circuito cultural cearense após três anos paralisado, em detrimento da pandemia, com ampla programação pautada pela diversidade e unida por linguagens artísticas que percorrem desde a literatura até a música a partir do tema “De Toda Gente Pra Todo Mundo”. “A Bienal do Livro do Ceará é política. Tem sido uma demarcação política importante em suas últimas edições, considerando os tempos sombrios que corriam no âmbito do governo federal”, destacou o secretário da Cultura, Fabiano Piúba, durante discurso.



A solenidade contou com a presença de idealizadores da parceria, além da participação da atriz Camila Pitanga, embaixadora da ONU Mulheres Brasil. Ao lado do ator Aury Porto, a intérprete realizou uma leitura de poesias da escritora Conceição Evaristo, curadora da Bienal ao lado de Daniel Munduruku, Talles Azigon e Tércia Montenegro.

Enquanto esteve no palco, Camila mencionou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais e apontou a “vitória” a partir da mudança governamental. “É impressionante como no Ceará se produz conhecimento, que potência que tem essa terra! Quando eu vejo a composição da curadoria, é uma ação política, a política do amor, do entendimento que a cultura é um motor de emancipação que é do Ceará para o mundo”, considera a atriz em entrevista exclusiva ao O POVO.

Conceição também participou da solenidade de maneira remota e agradeceu o convite para integrar o corpo de curadores do evento. Para finalizar a noite, a cantora Lorena Nunes apresentou o show “Embarcação”, com participação de Malu Vitorino e Daniel Medina.

Nesta edição, a programação da Bienal conta com mais de 300 ações que envolvem palestras, mesas-redondas, conferências, oficinas, contações de histórias, saraus, lançamentos e a tradicional Feira de Livros. O horário dos demais dias está situado entre 9h e 22 horas. Os detalhes estão disponíveis no site da Bienal (www.bienaldolivro.cultura.ce.gov.br).

