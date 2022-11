Bienal do Livro do Ceará: FDR lança livro sobre equidade racial

No Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, a XIV Bienal do Livro do Ceará terá o lançamento do e-book “Caminhos possíveis para a Equidade Racial”. O evento acontece a partir das 14 horas no Centro de Eventos.

O projeto foi desenvolvido pela Comitê de Equidade Racial da Fundação Demócrito Rocha, com organização de Lia Leite e Rachel Quintiliano. O objetivo é propor reflexões sobre uma sociedade mais ética e equânime.

A obra reúne 10 autores, incluindo escritores, professores, palestrantes e militantes especialistas. São eles: Ana Paula Brandão, Dércio Braúna, Germana Cristina Chagas Moura, Hilário Ferreira, Karina Moraes, Kelson Oliveira, Patrício Carneiro Araújo, Rachel Quintiliano e Rebeca Azevedo da Silva.

O livro digital reflete sobre o racismo a partir das perspectivas da comunicação social, branquitude e discriminação institucional, políticas públicas de igualdade racial, o direito à educação, literatura e cultura, e a defesa do respeito aos ritos e à espiritualidade de matriz africana.

O lançamento acontecerá dentro da programação do Café Literário da Bienal. Os autores Hilário, Karina, Dércio, Kelson, Germana e Rebeca estarão presentes no evento.

Lançamento “Caminhos possíveis para a Equidade Racial”

Quando: domingo, 20 de novembro, às 14 horas

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

