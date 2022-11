David Guetta faz show em Fortaleza em dezembro

Reconhecido como um dos mais importantes DJs do mundo, David Guetta volta ao Brasil para uma turnê por três cidades em dezembro. Do Nordeste, Fortaleza é a única a receber o show do artista francês.

A apresentação acontece no dia 29 de dezembro, no Marina Park Hotel.

Para garantir os ingressos com valores de pré-venda durante 24 horas na próxima sexta-feira, 18, o público poderá preencher um cadastro que será disponibilizado nesta segunda, 14, no site Efolia.

Do Ceará, ele segue para apresentações em Capão da Canoa (RS), dia 7 de janeiro, e Florianópolis (SC), dia 8 de janeiro.

Fortaleza já está no roteiro do DJ de 55 anos há um bom tempo. Sua primeira vez tocando no Ceará foi em 2012, no Mucuripe Club. Ele voltou dois anos depois em 2014 e 2015, nas duas ocasiões para o Centro de Eventos.

Depois do Brasil, o David Guetta segue sua turnê mundial pela América Latina. No dia 31, ele toca em Lima, no Peru, no Jockey Club.



Parceria e premiação

O parisiense apresentou neste domingo, 13, seu novo single “I’m good (Blue)” na cerimônia do MTV Europe Music Awards. Parceria com a cantora Bebe Rexha, a faixa foi indicada para a categoria “Melhor Colaboração”, no prêmio europeu.

Em 2020, David Guetta produziu uma série de live streams intitulados “United At Home” que arrecadaram mais de US$1,7 milhões em doações para ajudar com o combate aos impactos da pandemia de Covid-19, enquanto quebrava o recorde para o DJ set mais visto no Facebook. Os shows transmitidos de Miami, Nova Iorque, Louvre em Paris e Dubai atraíram mais de 100 milhões de espectadores.

No ano passado, ele também foi coroado como o DJ Número 1 do Mundo na premiação anual da DJ Mag TOP 100 pela segunda vez - quase uma década após a primeira vez em que ele conquistou a primeira posição em 2011.

