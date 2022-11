Sertanejo Zé Neto testa positivo para a covid-19 pela segunda vez

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, testou positivo para a covid-19 pela segunda vez. O anúncio foi divulgado na página dos cantores nas redes sociais, na noite de domingo, 13. Por isso, sete shows previstos para até 21 de novembro foram cancelados. Segundo o comunicado, as datas das apresentações serão reagendadas. A equipe da dupla informou que o cantor passa bem e apresenta sintomas leves da covid-19.

Em junho de 2020, Zé Neto testou positivo pela primeira vez. Em dezembro de 2021, o cantor passou por tratamento para curar uma doença pulmonar causada pelo uso de cigarro eletrônico. Na época, ele alertou sobre como o cigarro pode fazer mal.

"Está tudo bem e realmente passei por problema sério no pulmão devido ao cigarro eletrônico. Quem mexe com essa bosta, para com isso porque faz mal. Obrigada por quem rezou por mim, desejaram coisas boas por mim. Está tudo bem. Tem muita gente postando desgraça. Tudo que a gente faz de bom é difícil as pessoas postarem. Mas qualquer notícia ruim todo mundo posta, divulga e viraliza. Mas está tudo certo e estou bem, terminando o tratamento estarei zero. Já estou 99. Obrigado pelo carinho", afirmou.

