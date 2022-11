Festival Internacional de Circo do Ceará está com inscrições abertas

O Festival Internacional de Circo do Ceará aconterá em julho de 2023 em Fortaleza e outras cidades do Estado

O Festival Internacional de Circo do Ceará – FICC está com inscrições abertas para apresentações e atividades formativas até o dia 10 de dezembro. As inscrições são gratuitas devem ser feitas no site do Festival (festivaldecircoceara.com).

O evento acontecerá em julho de 2023 em Fortaleza e outras cidades do Estado. Artistas, trupes, grupos e companhias circenses do Brasil e outros países podem participar da seleção.

O FICC foi criado em 2014 com o objetivo de capacitar, difundir e integrar as diversas expressões do universo circense no Ceará. A partir desse objetivo, o evento atrai artistas do Brasil e de outros países, além de aprendizes e apreciadores das artes do circo, para uma programação que inclui encontros, vivências, seminários e rodas de conversa.

Além de Fortaleza, as cidades de São Gonçalo do Amarante, Paracuru e Itapipoca também receberão programação do Festival, incluindo apresentações em palcos e praças.

9º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC)

Quando: julho de 2023

Onde: Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru e Itapipoca

Inscrições até 10 de dezembro de 2022

Regulamento e formulário online disponíveis no site www.festivaldecircoceara.com

Redes sociais: Instagram @festivalcircoceara e Facebook @festivaldecircodoceara

Contatos: (85) 98850.0006 e festivaldecircoceara@gmail.com.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



