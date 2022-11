A rainha do Carimbó, Dona Onete, é internada com infecção pulmonar

Aos 83 anos, Dona Onete, considerada a "Rainha do Carimbó", foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente, em Belém (PA), com uma infecção pulmonar. A informação foi divulgada pela família e equipe da artista através de um comunicado publicado no Instagram.

"Dona Onete está com infecção pulmonar e, por conta da sua idade e decisão médica, a cantora está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente, em Belém, para monitoramento. O quadro da Dona Onete é estável, ela está consciente, falante e ansiosa para voltar para casa aos cuidados da sua família e amigos", diz a publicação.

Ionete da Silveira Gama nasceu no dia 18 de junho de 1939 em Cachoeira do Arari, interior do Pará. Foi Secretária de Cultura do Município de Igarapé-Miri e somente após os 60 anos iniciou sua trajetória na música.

A família e equipe de Dona Onete destacou no comunicado que irá publicar boletins atualizado sobre o estado de saúde da artista através das redes sociais. "Pedimos aos fãs que mandem energia positiva para que ela se recupere logo e fiquem com os corações tranquilos, porque a nossa rainha está recebendo os melhores cuidados", declararam.



