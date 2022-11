Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, morre após luta contra câncer

Nesta quinta-feira, 10, o ator Roberto Guilherme, conhecido por interpretar o marcante personagem Sargento Pincel, em “Os Trapalhões”, morreu, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. O artista lutava contra o câncer há alguns anos.

A informação foi confirmada pela família do artista e também por Lívia Aragão, mulher do ator Renato Aragão. "Pinça", como era carinhosamente chamado, também era dublador e estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio.

Seu personagem Sargento Pincel dividia as cenas com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão, e os outros atores que participavam do elenco dos Trapalhões. A careca, que virou sua marca registrada, surgiu no programa, com o ator tendo os cabelos raspados em uma esquete humorística.

