Imagine Dragons anuncia datas remarcadas da turnê no Brasil

De acordo com a plataforma Eventim, responsável pelos ingressos dos shows do Imagine Dragons, ainda há bilhetes disponíveis para compra

A banda americana Imagine Dragons anunciou nesta quinta-feira, 10, as novas datas para sua turnê “Mercury World Tour” no Brasil. Anteriormente previstos para serem realizados em outubro, os shows precisaram ser remarcados devido a uma doença nas cordas vocais e a um problema no joelho do cantor Dan Reynolds. Agora, as apresentações serão em fevereiro e em março de 2023.

O giro no Brasil será iniciado em São Paulo, no dia 28 de fevereiro, no Allianz Parque, estádio do time de paulista de futebol Palmeiras. Na sequência, a banda se apresentará em Curitiba (PR), em 2 de março. O local escolhido foi a Pedreira Paulo Leminski. Para completar a agenda em solo brasileiro, o Imagine Dragons passará pelo Rio de Janeiro, em 4 de março, na Área Externa da Jeunesse Arena.

Chamando todos os fãs do Imagine Dragons Essas são as novas datas da #MercuryWorldTour no Brasil! A banda passa por São Paulo, no dia 28 de fevereiro; Curitiba, no dia 2 de março e, por fim, no Rio de Janeiro, no dia 4/3. Ingressos já disponíveis para todas as datas! pic.twitter.com/0kcM38WuKY Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 10, 2022

De acordo com a plataforma Eventim, responsável pela venda de ingressos dos shows do Imagine Dragons, ainda há bilhetes disponíveis para compra. Para aqueles que já adquiriram suas entradas anteriormente, mas não poderão comparecer nas novas datas, a empresa indica que serão reembolsados os valores originais contando com a taxa de serviço. Para isso, é necessário acessar o site da Eventim e seguir as etapas elencadas pela plataforma.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags