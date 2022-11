Sandra Sá apresenta show no dia 20 de novembro em Fortaleza

O Sesc Musical traz o show "Sandra Sá Ao Vivo" para o palco do Cineteatro São Luiz, no dia 20 de novembro, às 18 horas

Sandra Sá é responsável pela interpretação de grandes sucessos da música brasileira, como "Olhos Coloridos", "Joga Fora", "Bye Bye Tristeza", "Vale Tudo" e "Retratos e Canções". Com o show "Sandra Sá Ao Vivo", ela apresenta esses sucessos no Cineteatro São Luiz, no dia 20 de novembro, às 18 horas.

O show também tem direção artística da cantora, que irá passear por vários ritmos, como MPB, soul, samba e funk. Os ingressos já estão disponíveis para público geral e podem ser adquiridos através do site Sympla ou na bilheteria física do São Luiz.

A inteira custa R$60 e a meia R$30. Ingressos para clientes com Credencial Sesc estão à venda apenas na bilheteria física do Cineteatro no valor de R$32, para o trabalhador do comércio.

O evento é uma parceria do Sesc Ceará, por meio do projeto Sesc Musical, com o Cineteatro. “A atuação do Sesc no incentivo e na difusão das artes, tradições e cultura do Ceará é incontestável e o Sesc Musical segue com a missão de promover o intercâmbio entre os mais diversos ritmos, de diferentes regiões do país, trazendo para o Ceará toda a diversidade da música brasileira”, afirma o diretor regional do Sesc Ceará, Henrique Javi.

Sandra Sá Ao Vivo

Quando: 20 de novembro, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro. Praça do Ferreira)

Ingressos: bilheteria física do São Luiz, de terça a sexta, das 9h30min às 18 horas; e sábado, das 9h30min às 17 horas

Vendas online: site.bileto.sympla.com.br/cineteatrosaoluiz

