Pinacoteca do Ceará abre inscrições para conversa aberta

Com o tema "Pinacoteca do Ceará: que museu desejamos realizar?", evento reúne nomes nacionais relevantes nas artes visuais

A Pinacoteca do Ceará, parte da Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Ceará (Rece) da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), abre inscrições para conversa aberta com o tema "Pinacoteca do Ceará: que museu desejamos realizar?". O evento acontece no dia 8 de novembro, a partir das 14 horas, na Sala Imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE). As inscrições podem ser feitas virtualmente.

A conversa tem a participação do curador e diretor geral da Pinacoteca de São Paulo Jochen Volz, da antropóloga e curadora independente Sandra Benites, da coordenadora do JA.CA (Centro de Arte e Tecnologia) Samantha Moreira e da educadora e museóloga Gleyce Heitor. Também participam Fernando Piúba, secretário da Cultura do Ceará; Lara Vieira, presidente do Instituto Mirante; Rian Fontenele, diretor da Pinacoteca do Ceará; e Jéssica Ohara, coordenadora de Patrimônio Cultural e Memória da Secult Ceará.

O momento busca ser uma oportunidade para dialogar com a comunidade artística sobre a elaboração do Plano Museólogo, ferramenta para a gestão de museus. O documento do equipamento está em fase inicial de desenvolvimento e deve ser concluído em fevereiro de 2023. A conversa também será transmitida pelo canal do Youtube da Pinacoteca do Ceará.

A instituição está localizada nos antigos galpões da Rede Ferroviária Federal (RFFA) e é gerida pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult - CE) em parceria com o Instituto Mirante. A Pinacoteca foi tombada em 2004 .

"Pinacoteca do Ceará: que museu desejamos realizar?"

Quando: nesta terça-feira, 8, às 14 horas

Onde: Sala Imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

Acesse aqui para as incrições e aqui para a transmissão

