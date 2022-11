Netflix, Disney+ e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Do filme "Enola Holmes 2" a "My Policeman", confira opções!

Netflix

O destaque da Netflix neste fim de semana é "Enola Holmes 2", sequência do filme de 2020 "Enola Holmes", baseado na série de ficção de Nancy Springer, para jovens adultos. Nesse longa, Enola (Millie Bobby Brown) se torna uma detetive de aluguel igual ao seu irmão, Sherlock (Henry Cavill). Ela irá assumir seu primeiro caso oficial ao ser requisitada para achar uma garota desaparecida. No entanto, a jovem descobre que há muito mais em jogo do que apenas um desaparecimento.

Clique aqui para ver o trailer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Amazon Prime Video

Baseado no livro de Bethan Roberts, "My Policeman" estreia nesta sexta-feira, 4, no Prime Video. Na trama, a professora Marion (Emma Corrin) e o policial Tom Burgess (Harry Styles) se encontram na costa de Brighton nos anos 1950 e se apaixonam. Até que surge em suas vidas Patrick Hazelwood (David Dawson), um curador do Brighton Museum, que acaba desenvolvendo sentimentos pelo policial Tom. Apesar do romance ser ilegal na época, Tom e Patrick se apaixonam e vivem um caso. Marion aceita viver um triângulo amoroso até que o ciúme destrói tudo. Marion e Tom acabam se casando, mas anos depois Patrick retorna à vida do casal, trazendo assuntos mal resolvidos do passado.

Clique aqui para ver o trailer

Disney+

O episódio 9 da 1ª temporada de "Andor" está disponível no Disney+. A série apresenta as aventuras de Cassian Andor (Diego Luna) e do androide K-2S0 (Alan Tudyk).

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Enola Holmes 2

Lookism

O Cavaleiro do Rei

The Fabulous

Cinco Dias Sem Nora

Os Corretores de Beverly Hills

Manifest: Temporada 4

Amazon Prime Video

My Policeman



Jogo Da Corrupção

Overdose

Disney+



Star Wars: Andor – Temporada 1, Episódio 9

A Misteriosa Sociedade Benedict – Temporada 2, Episódio 3

O Clube do Sumô! – Temporada 1, Episódio 3

Virando o Jogo dos Campeões – Temporada 2, Episódio 6

Marvel Studios Avante: Nos Bastidores de Mulher-Hulk

Director By Night

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

Tags