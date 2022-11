"Sandman" é renovada para segunda temporada, anuncia Netflix

Após o grande sucesso de audiência da primeira temporada de “Sandman”, a Netflix utilizou suas redes sociais na última quarta-feira, 2, para anunciar a renovação da série para sua segunda temporada. Ainda não há previsão de estreia da nova leva de episódios na plataforma de streaming.

“É verdade, sim! Novos episódios de Sandman estão confirmados. E não, isso não é um sonho. Morpheus está voltando”, escreveu a página brasileira oficial da Netflix no Twitter. A confirmação veio depois de a conta oficial da DC Comics apagar uma publicação que havia feito anteriormente com um teaser informando a renovação.

É verdade, sim! Novos episódios de Sandman estão confirmados.

E não, isso não é um sonho.

Morpheus está voltando.

pic.twitter.com/qNdFNfDZ7u Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 3, 2022

Havia muitas expectativas para a confirmação da continuidade da adaptação audiovisual da obra criada pelo britânico Neil Gaiman. Com a grande repercussão que “Sandman” teve, os fãs esperavam que o anúncio da renovação não demoraria, mas ele veio quase três meses após a estreia da série.

Ao ser perguntado em agosto por um usuário do Twitter se o capítulo “Sonho de Uma Noite de Verão” estaria na série, Gaiman afirmou que seria possível caso houvesse uma segunda temporada. O autor, então, pediu para o internauta incentivar outras pessoas a “maratonarem” “Sandman”, pois isso influenciaria nas métricas de audiência observadas pela Netflix para a empresa saber se deveria continuar investindo na produção.

A série “Sandman”

A produção audiovisual é baseada na história em quadrinhos homônima desenvolvida por Neil Gaiman. Com 75 edições - publicadas entre 1989 e 1996 -, a história original mistura ficção, história, mitologias e fantasia sombria. Nela, o leitor acompanha a saga de Morfeu (também conhecido como Sonho), o governante do reino de "Sonhar". Ele é responsável pelo Mundo dos Sonhos - terra na qual as pessoas vão em suas horas de sono - e tem acesso a todos os sonhos.

Sobre o assunto Exposição "Fortaleza Antiga" abre no Tribunal de Contas do Ceará

Mateus Aleluia faz primeiro show em Fortaleza nesta quinta-feira, 3

Café Couture anuncia encerramento das atividades

Entretanto, quando uma ordem mística tenta capturar sua irmã, a Morte, ele acaba sendo capturado e mantido em cativeiro por longas décadas. Dessa forma, o Mundo dos Sonhos ficou abandonado e seus sonhadores sem amparo. A partir disso, a trama mostra como ele se libertou, como foi se adaptar após tanto tempo ausente e o que fará para colocar ordem em seu reino.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags