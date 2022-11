Após um ano de despedida, Marília Mendonça segue presente na música

Marília Mendonça ainda é uma das artistas mais ouvidas do Brasil e será homenageada na televisão

Há um ano, um luto generalizado dominou o Brasil pela tragédia aérea que levou a vida de Marília Mendonça. Mesmo após a despedida naquele amargo 5 de novembro, o fenômeno “Rainha da Sofrência” continua se perpetuando por todos os cantos do País e sua voz ainda está vivíssima em TVs, rádios e streamings. O impacto cultural da artista é frequentemente invocado quando o assunto é música brasileira.

O legado de Marília Mendonça pode ser entendido em números ao relembrar que ela foi a artista brasileira mais ouvida em 2021, com mais de 17 músicas suas entre as mais tocadas nos streamings de música.

A goiana se tornou conhecida nacionalmente como “Rainha da Sofrência” em 2015, aos seus 20 anos, com as canções “Infiel” e “Sentimento Louco”. O álbum mais recente lançado por Marília é “Todos os Cantos do Mundo”, que recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de Música Sertaneja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nove canções da cantora e compositora foram lançadas durante o ano passado são elas: “Foi por Conveniência”, “Troca de Calçada”, “Rosa Embriagada”, “Nosso Amor Envelheceu”, “Motel Afrodite”, “Todo Mundo Menos Você”, “Esqueça-me Se For Capaz”, “A Mais Disputada” e “Fã Clube”, que foi lançada no mesmo dia de sua morte.

Sobre o assunto Um ano após morte da cantora, quarto de Marília Mendonça permanece intacto

Equipe de Marília Mendonça alerta sobre golpe com nome da cantora

Empresa deverá pagar R$ 15 mil a fã que não conheceu Marília Mendonça

Mais recentemente, o álbum póstumo "Decretos Reais" foi lançado no dia em que Marília Mendonça completaria 27 anos. O trabalho reúne 4 músicas clássicas do sertanejo regravadas em sua voz.

Para homenagear a artista, o Multishow, canal de televisão por assinatura, terá uma programação especial neste sábado a partir das 15h para relembrar a vida e obra de Marília Mendonça com clipes, episódios do documentário “Todos os Cantos” e bastidores da artista durante os shows.

Homenagem no Multishow

Quando: sábado, 4, às 15h: Top TVZ Especial com clipes de Marília Mendonça e às 16h: exibição dos dois primeiros episódios do documentário Todos os Cantos

Onde: canal Multishow

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags