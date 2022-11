"Enola Holmes 2" estreia hoje na Netflix e aprofunda debate histórico

Após dois anos da estreia do sucesso “Enola Holmes'', Millie Bobby Brown volta às telinhas da plataforma de streaming. “Enola Holmes 2” estreia hoje, sexta-feira, 4, na Netflix. A sequência mostra a evolução da personagem, que não mais aparece como uma menina seguindo pistas, mas uma jovem detetive que assume o protagonismo feminino no século 19.

O segundo filme da história que acompanha a jornada de Enola - irmã do icônico personagem da literatura inglesa, Sherlock Holmes (Henry Cavill) - mostra a protagonista ainda mais destemida e um roteiro mais maduro. Dessa vez a trama se inspira em um acontecimento real: a greve de trabalhadoras de uma fábrica de fósforo na Londres de 1888.

O trailer divulgado pela Netflix mostra os novos desafios de Enola ao estrear oficialmente a carreira como detetive. O principal é: superar o estigma de ser a irmã de Sherlock Holmes e conquistar casos por mérito próprio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Festival de Cinema Italiano chega a Fortaleza com exibições gratuitas

"Sandman" é renovada para segunda temporada, anuncia Netflix

Kit Connor declara ser bissexual e critica pressão para assumir sexualidade

A oportunidade da jovem demonstrar suas habilidades como investigadora surge quando uma garota pede ajuda para encontrar a irmã desaparecida. Desvendar esse mistério parece cada vez mais complicado e a heroína acaba encontrando vestígios de uma conspiração perigosa.

Com várias cenas bem humoradas e cheias de ação, o trailer do longa, além de indicar um pouco mais de participação de Sherlock Holmes, que no último filme, promete divertir e instigar o público a desvendar o mistério junto com a protagonista.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags