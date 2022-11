Festival de Cinema Italiano chega a Fortaleza com exibições gratuitas

A Casa de Cultura Italiana da Universidade Federal do Ceará (UFC) exibe parte da programação do Festival de Cinema Italiano. Entre os destaques estão filmes inéditos, como o drama “Nostalgia”, que representará a Itália em 2023 no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A abertura será na segunda, 7, às 17 horas, no Auditório José Albano, com o filme “Siccità”.

As sessões serão realizadas gratuitamente tanto no auditório quanto na Sala Interarte, ao lado da Casa de Cultura Alemã. O evento é aberto ao público. A cada dia, será possível conferir três produções, com exceção da sexta-feira, 11, que será reservada para a sessão de encerramento com o longa-metragem “Nostalgia”. Todos os filmes têm legendas em português.

Em Fortaleza, a primeira obra a ser exibida no festival será o drama inédito “A Sombra do Dia (L’ombra Del Giorno)”, de 2022, às 9 horas. O filme se passa em 1938 e mostra a história de Luciano, dono de um restaurante com vista para a praça principal da cidade e veterano da 1ª Guerra Mundial.

O personagem é simpatizante do Partido Fascista, que está no poder. Um dia, ele conhece Anna (Benedetta Porcaroli), uma jovem em busca de qualquer tipo de trabalho. Ele a contrata como garçonete. O filme apresenta uma história de amor com a Itália fascista e as leis raciais como panos de fundo.

Dentro da Mostra Retrospectiva do festival, um dos longas é a comédia “A Bela Moleira (La Bella Mugnaia)”, de 1955. Em uma Nápoles sob jugo espanhol, no final do século 17, os cidadãos são obrigados a pagar imposto até sobre a chuva, mesmo que ela não caia.

A exceção é o moleiro Luca (Marcello Mastroianni), casado com Carmela (Sophia Loren), a mulher mais bonita da região, e que só por isso desfruta favores especiais junto ao poderoso governador Teofilo (Vittorio De Sica). Este, por sua vez, não vê a hora de levar a mulher do moleiro para a cama.

O grande destaque desta edição fica para o filme “Nostalgia”, de Mario Martone, que representará a Itália no Oscar 2023. Na obra, Felice (Pierfrancesco Favino) volta ao lugar onde nasceu, o bairro Sanitá, em Nápoles, após 40 anos. Ele redescobre os lugares, os códigos do bairro e um passado que o devora.

O Festival de Cinema Italiano é uma iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo em colaboração com a embaixada da Itália e a rede consular italiana no Brasil. A programação segue em Fortaleza até 11 de novembro.

Festival de Cinema Italiano

Quando: abertura segunda-feira, 7, às 17 horas; festival segue até sexta-feira, 11

Onde: Auditório José Albano e Sala Interarte, dentro do Centro de Humanidades I da UFC (Av. da Universidade, 2683)

Gratuito

Informações sobre os filmes da edição disponíveis no site do Festival

Programação completa

segunda-feira, 7

9 horas: A Sombra do Dia

14 horas: Pão, Amor e Fantasia

17 horas: Coquetel de abertura + filme "Siccità"

terça-feira, 8

9 horas: Toilet

14 horas: Violência e Paixão

18 horas: Água e Anis

quarta-feira, 9

9 horas: O Carrossel

14 horas: O Conformista (Sala Interarte)

18 horas: Os Irmãos de Filippo (Sala Interarte)

quinta-feira, 10

9 horas: Comedians

14 horas: A Bela Moleira

18 horas: Hill Of Vision - A Incrível História de Mario Capecchi

sexta-feira, 11

17 horas: Nostalgia (Sessão de Encerramento)



