Café Couture anuncia encerramento das atividades

Nesta terça-feira, 1, o estabelecimento Café Couture, localizado no Centro da cidade, anunciou por meio de uma nota no Instagram o encerramento das atividades. Conhecida por um cardápio amplo, a cafeteria que funcionava na Praia de Iracema também atraia o público com suas programações musicais e debates presenciais.

“Guardar os nossos sonhos por um tempo, não significa desistir deles. Mesmo porque, este sonho não é só nosso. Ele pertence à cidade”, assim iniciava a nota de despedida.

Continuava: “Nos orgulhamos de ter feito parte, durante quase seis anos, do calendário cultural da nossa Fortaleza, e dos corações desse público lindo que nos acolheu com tanto amor e respeito nessa bela trajetória na querida Praia de Iracema. Por ora, nos despedimos. Mas, pelo menos, com a certeza de um país melhor em um futuro breve.”

Na publicação, os clientes do local não demoraram para expressar o sentimento de tristeza nos comentários. “Sintam-se abraçados, somos fãs de vocês”, “Que seja apenas uma pausa para tomar fôlego. Força e até a volta”, foi o conteúdo de algumas falas.

