Mateus Aleluia faz primeiro show em Fortaleza nesta quinta-feira, 3

Em reverência às divindades e aos elementos da natureza, o cantor, compositor e pesquisador da musicalidade afro-brasileira Mateus Aleluia rememora o elo entre o sagrado e o humano em seu trabalho mais recente, o álbum “Afrocanto das Nações - Jêje” (2021). O álbum integra o repertório do primeiro show do cantor em Fortaleza, que acontece nesta quinta-feira, 3, no Cineteatro São Luiz.

"Ele [o álbum] chegou dentro desse contexto do pan-africanismo - várias nações africanas que aqui foram consideradas simplesmente africanas. Distintos reinos, com cultos e culturas muito específicas e que aqui foram vistos de uma forma só", explica o artista em entrevista exclusiva ao O POVO.

As 32 faixas que compõem o disco resultam do registro da herança afro musical brasileira com o continente africano e serão apresentadas ao lado de Vinícius Freitas no sax e flauta, além de Adailton na percussão. A obra integra a iniciativa "Nações do Candomblé", que também conta com museu virtual homônimo.

Nascido em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, Seu Mateus enlaça o caminho até Angola, onde viveu por mais de 20 anos e atuou com pesquisa antropológica e cultural dentro do Ministério da Cultura. Esta relação, entretanto, foi firmada na música com Os Tincoãs, trio expoente da década de 1960 e considerado pioneiro em trazer elementos do candomblé e da umbanda à Música Popular Brasileira (MPB).

Em trabalho solo, o compositor também lançou "Cinco Sentidos" (2010), "Fogueira Doce" (2017) e "Olorum" (2020). Tido como mestre musical e referência, Seu Mateus soma mais de cinquenta anos de carreira explorando a multiplicidade no movimento da cultura afro-brasileira. "Essa, que é a primeira vez que a gente sobe no palco em Fortaleza, será como nas outras vezes: a emoção é a mesma, a expectativa é sempre a mesma e a verdade é sempre a mesma", arremata Aleluia.



Mateus Aleluia no São Luiz

Quando: nesta quinta-feira, 3, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$40 (meia) e R$80 (inteira)

