Exposição "Fortaleza Antiga" abre no Tribunal de Contas do Ceará

Contando com 15 imagens históricas da capital cearense dos séculos XIX e XX, mostra abre nesta sexta, 4, no hall do Instituto Plácido Castelo, no TCE-CE

Revelando imagens históricas da capital cearense, a exposição “Fortaleza Antiga”, do Museu da Fotografia Fortaleza (MFF), chega nesta sexta-feira, 4, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As 15 imagens que compõem o recorte da mostra trazem registros dos séculos XIX e XX e estarão disponíveis para visitação no hall da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo (IPC), do TCE-CE. “Fortaleza Antiga” segue em cartaz até 2 de dezembro.

Entre locais destacados nos registros antigos, estão o Passeio Público da Capital, o Cineteatro São Luiz e, ainda, estradas, praças e outros espaços urbanos de Fortaleza. As imagens que compõem a exposição eram do acervo do historiador e pesquisador Nirez e, hoje, fazem parte do acervo do MFF.

A mostra itinerante “Fortaleza Antiga” já passou por outros espaços da Capital, como o próprio prédio do Museu da Fotografia Fortaleza e o Fórum Clóvis Beviláqua.



Exposição “Fortaleza Antiga”, no TCE Ceará

Quando: até 2 de dezembro; visitação de 8 às 17 horas

Onde: Rua Sena Madureira, 1047, Centro

Gratuito.

