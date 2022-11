Marcus Moura lança seu primeiro livro no Café Couture

Marcus Moura, cineasta e amante da literatura, lança sua primeira obra literária na próxima sexta-feira, 4, às 19 horas, no Café Couture. “A geometria dos dias” é um livro com uma mistura de contos e crônicas escritas ao longo da trajetória do autor. O evento, que ocorre na semana de despedida do Café Couture, contará com show especial de Lídia Maria e David Simplício, com participação de Rodger Rogério.

Segundo o autor, a coletânea de textos é uma criação bem híbrida: “São relatos em primeira pessoa, não poderia dizer se são contos ou crônicas, se é documentário ou é ficção, e nem poderia dizer se é realidade ou imaginação, porque está nessa fronteira”, explica.

Esta primeira obra de Marcus Moura é a junção e reescrita de um compilado de textos que foram desenvolvidos durante sua carreira. “No período da pandemia você começa a cascaviar cadernos velhos e artigos de computador, e foram aparecendo esses textos. Com a visão da maturidade e com alguma sabedoria de tanto ler, eu fui reescrevendo esses textos, alguns com quase 40 anos. Então selecionei alguns relatos desses e reescrevi uns 15".

O livro construído ao longo de toda uma vida tem referências e inspirações das experiências adquiridas em várias épocas. “Foram várias as motivações e inspirações. Mas é muito a questão de observação do mundo, das coisas e de mim mesmo, do quem eu sou e sobre as experiências da vida”. Para ele, algo que teve muita influência no processo de escrita foi a leitura diária de jornais. “Eu leio o jornal quase todos os dias há muitos anos. Ou seja, as crônicas de jornais, os grandes colunista brasileiros”, destaca.

Ao falar sobre o que o leitor pode esperar da obra, ele frisa que: “O livro é sobre sentimentos da alma, sentimento do ser humano, questões da vida. Não é que seja um livro existencialista, vamos dizer, mas é um pouco sobre isso, sabe? Falar muito do amor, falar muito das paixões. Fala muito do mundo em que vivemos também”.

Trajetória do autor

Marcus tem uma longa trajetória no audiovisual, que em diversas vezes se entrelaçou com a escrita. Em meados dos anos 1980, ele fez parte da primeira turma de Cinema e Televisão da Escola Internacional de Cuba e foi professor da Casa Amarela Eusélio de Oliveira. Ele conta que sempre foi um leitor voraz e que também se dedicava à escrita. “Eu fui muito ligado ao audiovisual, mas já confluindo para a questão da escrita. Eu me dediquei muito a roteiro, elaboração de projetos e dramaturgia”, ressalta ele.

O roteirista lembra que um marco de seu trabalho foram as oficinas realizadas com Gabriel García Márquez, um dos fundadores da Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, com quem teve um contato muito próximo, sendo um de seus principais mentores.

Lançamento do livro “A geometria dos dias”

Onde: Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554 - Centro)

Quando: sexta, 4, às 19 horas

Quanto: R$10 (couvert artístico)

