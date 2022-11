Médico cearense lança em Fortaleza livro com 100 crônicas sobre a vida

O mastologista cearense Fernando Melo lançará neste sábado, 5, no Ideal Clube, em Fortaleza, o livro “Declaração de amor & algo mais”. Esta é a segunda obra do autor, a primeira foi "Quase Cem Histórias e Estórias", e ambas são publicados pela Sarau das Letras Editora. O livro de crônicas e contos será apresentado pelo cientista político Paulo Elpídio.

A primeira obra conta com 99 histórias e estórias dele desde a faculdade até a vida profissional e foi lançado em novembro de 2019. Já o novo livro tem 100 crônicas, incluindo diversas observações da vida normal, guardadas da primeira obra, e 28 do período da pandemia de Covid-19 — segundo ele, com o cuidado de não ferir as pessoas que sofreram perdas nos últimos dois anos.

O autor diz que em um livro de crônicas geralmente se escolhe uma para dar título e, para este, escolheu "Declaração de amor e algo mais". “Eu sou conhecido como uma pessoa muito objetiva, e, não sei como, de um tempo para cá comecei a escrever textos curtos, mas, assim, a maioria das crônicas são curtas, são observação do cotidiano, da vida, das viagens e às vezes das pessoas."

Fernando conta que muitos pacientes perguntam: “Doutor, como é que o senhor tem tempo para isso?”. "Às vezes eu termino o [trabalho no] consultório e me vem uma história, às vezes estou andando, viajando, aí me vem uma lembrança, uma ideia, e eu anoto no celular. Depois quando eu sento frente ao computador, eu desenvolvo aquele texto”, descreve.

Fernando diz que quando lançou o primeiro livro não imaginava que faria um segundo. “Foi um intervalo de três anos, eu curti o momento. Fiz o lançamento do primeiro livro no Marina Hotel e foram 300 pessoas.. Isso pra mim foi um momento de grande alegria. E agora, pra este, eu digo brincando: se não for pelo conteúdo, que seja pela festa. Porque a gente encontra as pessoas, é um momento de alegria.”

“É uma escrita leve, evito polêmicas, de lembranças da vida, do cotidiano, e não posso dizer se vou parar ou se vai ter outro. Depois de ter escrito passei a conviver com outras pessoas, abriu o leque de amizades, de conhecimentos, fui convidado para participar da Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, já participei de três antologias dessa sociedade”, complementa.

Natural da cidade de Ibiapina, na região da Ibiapaba, Fernando Melo tem 62 anos, é casado e pai de três filhos. Formado há mais de 35 anos como médico, atua como mastologista, que é sua especialidade, e já exerceu o cargo de Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Ceará.

O livro “Declarações de amor e algo mais” pode ser adquirido no dia do lançamento, no local do evento ou no site da editora Sarau das Letras. O valor é R$ 70.

Serviço

Lançamento do livro “Declaração de amor & algo mais” (Fernando Melo)

Quando: Sábado, 5/11, a partir das 9h30min

Onde: Salão Nobre do Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Preço do livro: R$ 70

Evento gratuito e aberto ao público

