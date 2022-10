Escolas e instituições podem agendar visitas para a Bienal do Livro

A XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará, realizada pela Secretaria da Cultura (Secult) e Instituto Dragão do Mar (IDM), abre agendamento para visitações de escolas e instituições.

As visitas guiadas buscam proporcionar um momento de contato com a leitura em um passeio cultural único, com oportunidade de conhecer escritores e participar das atividades do evento. A ação é voltada a escolas públicas e particulares, além das instituições governamentais e não-governamentais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de novembro por diferentes canais, conforme detalhado no tópico abaixo. Durante a visitação guiada, os alunos e integrantes das instituições podem ter acesso a programação completa da Bienal, que acontece entre 11 e 20 de novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Tá na Hora do Jair": música contra Bolsonaro é hit no Spotify Viral Brasil

Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 27, até domingo, 30

Corpo de Emílio Santiago é exumado para passar por novo teste de DNA

Como agendar:

Escolas públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental – por meio do Sistema da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME);

Escolas públicas estaduais com sede em Fortaleza – pela Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza

Escolas públicas estaduais sediadas nas macrorregiões do interior do Estado e da Região Metropolitana – por meio das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação

Escolas públicas municipais do Interior do Estado – por meio do link

Escolas da rede privada de ensino e outras instituições – por meio do link

Instituições Governamentais e Não-Governamentais – por meio do link

O evento reforça que o transporte dos grupos fica a cargo das instituições e, a cada 20 pessoas no grupo, é necessário um responsável da organização de origem. Proponentes devem aguardar retorno de confirmação.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará

Quando: 11 a 20 de novembro

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washigton Soares, 999 - Edson Queiroz)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags