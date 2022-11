Peça baseada em livro de Augusto Cury estreia em Fortaleza neste sábado, 5

O Theatro José de Alencar (TJA) receberá no próximo sábado, 5, às 20 horas, a peça “O Homem Mais Inteligente da História”, baseada no romance homônimo publicado pelo psiquiatra, escritor e professor brasileiro Augusto Cury. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 40 a meia-entrada e podem ser adquiridos pelo site Sympla Bileto e na bilheteria do equipamento cultural.

O espetáculo narra a história de um renomado cientista chamado Marco Polo, que vai a Jerusalém participar de uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele, entretanto, é desafiado a estudar a mente de Jesus Cristo. Ateu, inicialmente ele se recusa a realizar a investigação por alegar “não discutir sobre religião”, mas, após ser instigado por uma plateia de intelectuais, decide aceitar o projeto.

A partir disso, é montada uma mesa-redonda formada por "profissionais brilhantes" para analisar a mente de Jesus a partir da ciência e não da religião. Nesse aspecto, Marco Polo ingressa em uma jornada para descobrir se Jesus era mestre em ter autocontrole, gerir a emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade e formar pensadores.

Estudando a mente de Jesus, o cientista surpreende os outros participantes da pesquisa que imaginavam “encontrar um homem comum, sem grandes habilidades intelectuais”. A adaptação do romance para o teatro é assinada pelo próprio Augusto Cury e pela atriz Francis Helena Cozta. O livro é resultado de 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção feitos pelo autor.

Além de Francis, participam do elenco Daniel Satti (que interpreta o protagonista), Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. A peça também aborda temas como autocontrole, criatividade, solidariedade, busca da felicidade e amor, depressão e violência contra a mulher.

“A principal característica da obra é a jornada do protagonista. Ao longo dessa trajetória, ele vai sendo ‘tocado’ não por coisas ‘óbvias’ de feitos sobre-humanos de Jesus, mas pela inteligência que esse personagem tão conhecido por nós teve. A inteligência em lidar com situações adversas, em ter sabedoria a partir de suas experiências, em unir um time de alunos que a princípio as pessoas não davam importância mas que ele sempre acreditou e conseguiu transformar suas vidas… Então, Marco Polo vai sendo tocado em todos esses aspectos essenciais da inteligência emocional de Jesus”, afirma a atriz Francis Helena Cozta.

Segundo a artista, os temas do espetáculo - como criatividade, solidariedade, violência contra a mulher e depressão - são trabalhados a partir da mesa-redonda. Ao passo que discutem sobre esses assuntos, são impactados por lembranças próprias de contextos atravessados ao longo da vida. Uma oportunidade, então, de mostrar como as pessoas podem, apesar da aparência de “força interior”, ter vulnerabilidades.

“O que eu acho legal é que os personagens que o Augusto Cury criou são incríveis profissionalmente, mas têm questões pessoais que precisam ser resolvidas e, através dessa mesa-redonda, acaba acontecendo um processo de autoconhecimento muito grande. O momento serve também como exemplo para nós, atores, e para o público que assiste, em relação a como lidar com traumas”, aponta.

Sobre as principais mensagens que o espetáculo deseja transmitir aos espectadores, a atriz afirma: “Acho que a principal é julgar menos e abraçar mais. É preciso respeitar as diferenças. Durante todo o processo de ensaios e durante a nossa temporada fomos nos transformando, ficando mais resilientes, sabendo impor nossas opiniões, mas de uma forma muito respeitosa e tentando ver o lugar do outro”.

Ela acrescenta: “Eu não estou no corpo do outro para entender o que ele passou. Então, quando começamos a estudar sobre isso - e o dr. Cury propõe isso de uma forma muito linda - passamos a nos tornar mais resilientes e, acredito, pessoas melhores”.



O Homem Mais Inteligente da História

Quando: sábado, 5, às 20 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525)

Quanto: Torrinha: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); Balcão/Plateia/Frisa/Camarote: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Vendas no site Sympla Bileto e na bilheteria do TJA (de terça a domingo, das 14 às 18 horas)



