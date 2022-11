Longa "Paloma" ganha pré-estreia no Cinema do Dragão

17:14 | Out. 31, 2022

A agricultora Paloma (Kika Sena) vive com o namorado e a filha de 7 anos numa região rural e nutre o grande sonho de se casar na igreja católica. O desejo é barrado, porém, por ela ser uma mulher trans. A recusa a inspira a enfrentar o conservadorismo em busca dessa realização. É esse o mote de "Paloma", drama dirigido por Marcelo Gomes que ganha pré-estreia em Fortaleza nesta quarta, 2, às 18h30, no Cinema do Dragão.

O evento contará com as presenças de Marcelo, da atriz protagonista Kika Sena, do co-roteirista cearense Armando Praça e das atrizes cearenses Samya de Lavor e Patrícia Dawson.

Confira o trailer:

"Paloma" recebeu no Festival do Rio deste ano o prêmio de Melhor Longa da mostra competitiva Première Brasil, o troféu Melhor Atriz para Kika Sena — primeira pessoa trans a ganhar a categoria — e o Prêmio Félix, que reconhece obras com temática LGBTQIA+.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A trama do filme é inspirada em uma história real vista por Marcelo em um jornal. Além do próprio diretor e de Armando, o roteiro também é assinado por Gustavo Campos.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

"Paloma" foi um dos filmes que participou, em setembro, da disputa pela vaga de representante brasileiro ao Oscar. Além dele, disputaram os longas "Marte Um", que foi escolhido, "A Mãe", "A Viagem de Pedro", "Carvão" e "Pacificado".

Sobre o assunto Erasmo Carlos desmente boatos sobre morte: "Estou muito vivo"

Globo lamenta que funcionários tenham festejado vitória de Lula em redação

Após vitória de Lula, Regina Duarte declara: "As sementes estão vivas"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags