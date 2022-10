Cinco filmes para compreender panoramas da política brasileira

Nas vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, o Vida&Arte selecionou cinco filmes que ajudam a compreender o contexto político do Brasil

Com o desenvolvimento da produção cinematográfica, os filmes se tornaram uma importante ferramenta para compreender os reflexos da sociedade. Nos últimos anos, as obras buscam resgatar e investigar aspectos políticos para contextualizar o atual panorama do País.

Variados assuntos e formatos integram o catálogo de produções que abordam a temática. "Amigo Secreto", filme de Maria Augusta Ramos lançado em 2022, por exemplo, retrata os últimos cinco anos a partir da Operação Lava Jato da Polícia Federal.

Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, em uma disputa entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Vida&Arte listou alguns filmes que refletem diferentes pontos de vistas sobre o atual cenário, confira:

"Jango" (1984)

O documentário dirigido por Silvio Tendler retrata a história de João Goulart, conhecido como Jango (1919 - 1976). A obra cinematográfica acompanha a sua entrada na política, o golpe e o exílio no Uruguai. O documentário ainda reúne depoimentos de personalidades brasileiras.

"Getúlio" (2014)

Getúlio Vargas (1882 - 1954) foi presidente entre 1930 e 1945, período nomeado como Era Vargas. O filme mostra as verdades por trás do período de ascensão de Getúlio, que construiu um regime autoritário durante os anos de governo. A obra relata os conflitos do então presidente e os últimos dias de vida do político, mostrando as conspirações presentes nos bastidores.

A produção dirigida por João Jardim retrata pontos ainda comuns na atual política brasileira, como as alianças e negociações. "Getúlio" é protagonizado por Tony Ramos e conta com Alexandre Nero e Drica Moraes no elenco.

"Torre das Donzelas" (2018)

O filme de Susanna Lira expõe as torturas sofridas pelas mulheres presas durante o período da ditadura militar (1964 - 1985), por meio do relato de pessoas que foram perseguidas. Entre elas, está a ex-presidenta Dilma Roussef.

"Democracia em Vertigem" (2019)

O longa-metragem dirigido pela cineasta Petra Costa narra o processo de crise política vivido no fim do governo de Dilma Roussef. Por meio de relatos dos seus familiares, a cineasta traça uma narrativa que acompanha o crescimento da polarização no País.

"Bacurau" (2019)

Em Bacurau, pequeno vilarejo do sertão brasileiro, os moradores descobrem que não constam mais em nenhum mapa. A comunidade local está ameaçada e sofre com falta de recursos básicos e políticas públicas. O filme retrata o cenário desigual do País, com foco na resistência popular.

