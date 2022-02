Campeão do The Voice Brasil, Giuliano Eriston recebe homenagem de Bela Cruz

O cantor, compositor e multi-instrumentista Giuliano Eriston foi homenageado com a Medalha Município de Bela Cruz na última quarta-feira, 23. A entrega foi realizada durante sessão solene no plenário da Câmara Municipal de Bela Cruz, sua terra natal. A honraria é concedida aos cidadãos que se destacaram “na prestação de relevantes serviços à população, seja em vida ou postumamente”.

A medalha é entregue a cada 23 de fevereiro, data que marca a emancipação política de Bela Cruz. Giuliano, no caso, foi o vencedor da 10ª edição do The Voice Brasil, reality musical promovido pela TV Globo. Aos 24 anos, o cearense foi campeão do programa com 33,98% dos votos do público e representou o time de Michel Teló.

Localizada a 236 km de Fortaleza, a cidade de Bela Cruz comemorou a conquista de Eriston com um telão na praça principal e, em sua volta, Giuliano até chegou a subir no carro do Corpo de Bombeiros. Em janeiro, o cantor concedeu entrevista exclusiva ao O POVO por meio do projeto audiovisual Vida&Arte Convida.

No episódio, o cearense repercute sua conquista, relembra sua trajetória na música e projeta os próximos passos de sua carreira. É possível conferir a entrevista na plataforma O POVO+, disponível para assinantes.



