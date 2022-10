"O País vai recuperar sua cultura", diz Lula em discurso de vitória

09:28 | Out. 31, 2022

Ao fazer seu discurso de vitória no último domingo, 30, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), o agora eleito presidente Lula (PT) enfatizou, entre outros temas, a importância da cultura para o País. Para o petista, “nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação” sem existir liberdade cultural e, além disso, “ter medo da cultura” significa não gostar do povo.

"Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo e não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia, e nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural. O País vai recuperar a sua cultura", exclamou Lula.

Lula falando da importância da cultura! #Eleicoes2022 pic.twitter.com/t8hf2GGUSN

O político também anunciou que serão criados comitês estaduais de cultura no País e prometeu em seu discurso o restabelecimento do Ministério da Cultura (MinC). O Ministério havia sido extinto em 2019 durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL). Lula ressaltou o setor como uma importante área para a criação de empregos e geração de renda.

"Eu quero que vocês saibam que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitês estaduais de cultura, para que a cultura se transforme em uma coisa que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme em uma indústria de produzir emprego e de gerar renda", afirmou.

