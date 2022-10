Músicas "políticas" são quase metade das mais ouvidas no Spotify Brasil

Após dia de votação que mobilizou o País e confirmou eleição de Lula (PT) como o novo presidente do País, o relatório diário de faixas que viralizaram no Spotify Brasil aponta uma grande presença de músicas “políticas” entre as mais ouvidas na plataforma. Nesse caso, estão canções que reforçam apoio ao petista e a Bolsonaro (PL), mas também músicas que se manifestam contra os dois.

Intitulado “Viral 50 Brazil”, o relatório foi atualizado nesta segunda-feira, 31, e indicou 12 novas entradas de músicas na playlist depois do anúncio do resultado das urnas destas eleições. Das 50 faixas que compõem a lista de reprodução, 21 fazem referências aos políticos, com predominância de canções a favor de Lula - ou contra Bolsonaro.

Playlist de virais do Spotify reúne diversas músicas políticas



Do compilado, 16 músicas manifestam apoio ao petista, o que representa cerca de 76% do universo de 21 faixas. Do Top 10 geral dessa playlist, quatro canções são favoráveis a Lula, e duas delas estão entre as três primeiras posições, sendo elas “Lula Lá no Funk”, em segundo lugar, e “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora” em primeiro.

Essas duas músicas dividem o pódio com “Chora Petista”, uma das cinco composições em favor de Bolsonaro - ou, neste caso, contra militantes do Partido dos Trabalhadores - que aparecem nas 50 mais ouvidas do Spotify. Na sequência, na sétima e na oitava posição, surgem respectivamente as canções “Somos Todas Bolsonaro” e “Capitão do Povo”.

Além disso, há faixas que se encaixam no “tema político”, mas não foram feitas especificamente para Lula ou Bolsonaro. Entram nesse espectro as músicas “Samba do Jero” e “Pegou Pressão” - ambas em apoio ao agora eleito governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - e “Apesar de Você”.

De Chico Buarque, a última faixa citada acima foi composta na década de 1970, como uma crítica à censura da ditadura militar. Nos últimos meses, ela voltou a ganhar força como uma música de contestação a Jair Bolsonaro e também de esperança de dias melhores. “Hoje você é quem manda / Falou, tá falado / Não tem discussão, não”, introduz a canção.

“A minha gente hoje anda / Falando de lado / E olhando pro chão, viu”, prossegue. No refrão, Chico Buarque entoa: “Apesar de você / Amanhã há de ser / Outro dia / Eu pergunto a você / Onde vai se esconder / Da enorme euforia / Como vai proibir / Quando o galo insistir / Em cantar”. Essa estava em 39º lugar na playlist até a publicação desta matéria.



Músicas a favor de Lula e/ou contra Bolsonaro

1º Tá na Hora do Jair Já Ir Embora (Tiago Doidão, Juliano Maderada)

2º Lula Lá no Funk (O Pai Tá On) - (Festa do Lula, DJ Fábio ACM)

6º Sem Medo de Ser Feliz (Rogério Carvalho)

9º Tô Com Saudade do Tempo de Lula (Juliano Maderada)

10º Lula Lá 2022 (Esquerda Festiva)

12º O Lula Tá Vindo Ai, Faz o L Ai (JD Imperador)

14º Lula É a Tropa do 13 (WF Família Sagrada Família, DJ Fábio ACM)

15º Lula Presidente (Nuno Boladão)

16º Lula Lá no Funk 150 BPM (Festa do Lula, DJ Fábio ACM)

19º Lambadão do 13 (Juliano Maderada)

20º Deixa o Gado Berrar (Maderada)

22º Traz de Volta o Lula e Manda Embora o Bolsonaro (MC Lil, MC Koban)

28º Oh Lula Eu Vou Votar em Tu (Juliano Maderada)

40º Time de Lula (Voz do Povo)

47º Lula Voltando (Juliano Maderada)

49º Vai Dar PT (MC Rahell)

Músicas a favor de Bolsonaro e/ou contra Lula

3º Chora Petista (La Banda Loka Libera)

7º Somos Todas Bolsonaro (Talita Caldas)

8º Capitão do Povo (Capitão do Povo)

34º É o Mito (DJ Reaça)

41º Votei em Bolsonaro (Valdemir Calado da Silva)

Músicas relacionadas ao universo político

17º Samba do Jero (Jerônimo 13)

18º Pegou Pressão (Juliano Maderada)

39º Apesar de Você (Chico Buarque, MPB4, Quarteto em CY)



