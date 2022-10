Versátil: banana inspira pratos criativos em restaurantes da Capital

"Banana de todas qualidades/ Quem vai querer?" É o que pergunta Jorge Ben Jor na música "Vendedor de Bananas" (2002). Para facilitar a decisão do ouvinte, o cantor enumera alguns dos tipos: tem nanica, maçã, ouro, prata, d'Água e da terra. Tem como negar um pedaço? A banana é tão versátil que pode estar presente em todas as preparações do dia, sendo parte do cardápio alimentar simples de um bebê até os preparos mais sofisticados dos adultos.

De acordo com a consultora de produtos do Senac Ceará, Nilza Mendonça é estudiosa da cultura alimentar cearense e conta que a quantidade de açúcar presente na fruta facilita a inclusão de outros condimentos. "Absorve bem o tempero das ervas, do sal. Em geral, possui formato alongado ou coloração amarelada", acrescenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de ter se tornado um símbolo da gastronomia brasileira, a origem do ingrediente remonta ao sudeste asiático. Ela chegou ao Brasil por volta do século XV e, desde então, também é paixão nacional. Devido à praticidade e versatilidade, o alimento pode ser preparado de inúmeras formas. "Com compota, doce cremoso, caramelada, torta invertida, farinhas...", recomenda Nilza. Incluir a banana na alimentação pode, inclusive, trazer benefícios à saúde. A fruta pode ser preventiva para doenças do coração, anemia e estresse.

É importante, porém, que o item seja bem armazenado. "Para conservar, separe os cabos, armazene na geladeira com saco plástico ou ziplock", aconselha a consultora. Com os devidos cuidados, a banana pode se transformar na estrela do prato. Restaurantes continuam dando protagonismo ao ingrediente dentro das receitas, incrementando desde petiscos até sobremesas mais elaboradas.

Sobre o assunto Escolas e instituições podem agendar visitas para a Bienal do Livro

"Tá na Hora do Jair": música contra Bolsonaro é hit no Spotify Viral Brasil

Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 27, até domingo, 30

Mar de Lima

Um prato com banana da terra em formato de nhoque, com molho composto por vegetais e leite de coco, ao lado de farofa composta por castanha de caju e farinha de mandioca, finalizado com camarão. Essa é a descrição do prato Nhoque de Banana da Terra (R$ 52), disponível no restaurante Mar de Lima.

A receita foi pensada para representar o empreendimento, tendo a versão vegetariana e com carne. "Além de ter um prato voltado ao regionalismo, os insumos locais são apresentados de formas diferentes em um único prato", explica o chef Artur Alves.

AQuitanda

No bairro Benfica, o restaurante AQuitanda reúne um cardápio variado para o público. A prioridade é incluir produtos locais com "certo refinamento" e mostrar que é possível comer bem com poucos ingredientes. A banana, no caso, entra como uma opção certeira.

A casa traz destaque ao item com o Tartar de Banana da Terra (R$ 16,90) - feito com redução de balsâmico e fruta cítrica, acompanhada por chips de batata - e a Moqueca Vegana (R$ 32) - preparada com banana, pimentões, farofa de banana e arroz com castanha -, além do Peixe à Delícia, que é acompanhado de purê de banana da terra.

Giz Cozinha Boêmia

O Giz Cozinha Boêmia, situado no número 579 da rua Professor Dias da Rocha, faz questão de destacar a multifuncionalidade do ingrediente. A banana chega como acompanhamento no Grelhado de Picanha (R$ 84), no formato à milanesa - empanada com farinha de trigo. Já no Peixe à Nova Delícia (R$ 48), o sabor levemente adocicado vem na crocância das chips. Em mais uma opção, a banana é uma das estrelas da Moqueca de Legumes (R$ 35), que ainda conta com abobrinha, mandioquinha, cenoura e batata cozida com pimentões.

Novos Boêmios

Apesar de ser um ingrediente simples, a versatilidade da banana permite criações que expandem a criatividade e potencialidade dentro da cozinha. No restaurante Novos Boêmios, um dos atrativos é a Banoffe, uma porção de brigadeiro branco, banana picada, doce de leite e chantilly (R$ 12).

Já no âmbito dos pratos salgados, o restaurante oferece o "Alma Boêmia" (R$ 25), petisco vencedor do Festival Bar em Bar 2021. Neste ano, o Novos Boêmios concorre na premiação com o "Trio Boêmio" (R$ 52), com cubos de carne de sol, bolinhas de banana a milanesa e macaxeira.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Onde encontrar:

Mar de Lima

Onde: rua Frei Mansueto, 1130 - Varjota

Mais infos: No Instagram

AQuitanda

Onde: rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica

Mais infos: No Instagram

Giz Cozinha Boêmia

Onde: rua Professor Dias da Rocha,579 - Meireles

Mais infos: No Instagram

Novos Boêmios

Onde: rua João Cordeiro, 219 - Meireles

Mais infos: No Instagram

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags