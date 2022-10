Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 27, até domingo, 30

17:20 | Out. 27, 2022

Três novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 27 de outubro (27/10), até domingo, 30, dos cinemas da capital cearense

Convite Maldito

Após um teste de DNA, Evie tem notícias de um primo distante e, melhor ainda, recebe um convite para um casamento luxuoso no campo. No entanto, pouco depois de chegar, Evie descobre a terrível verdade por trás do evento.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Cinépolis North Shopping Jóquei

Dublado



17:00

22:10

Cinépolis RioMar Fortaleza

Dublado

16:15

18:45





18:45 Legendado

21:15



Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado



13:30

16:00

18:45

21:30

Cinemas Benfica

15:40

17:50

20:00

UCI Parangaba

Dublado

14:45 (sábado e domingo)

17:00

19:20

21:35

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

13:25 (sábado e domingo)

15:40

17:55

20:10

Legendado

15:05 (sábado e domingo)

17:20

19:35

21:50

22:20 (sábado e domingo)



Super Quem?



Um ator esforçado que parece condenado a levar a vida de um perdedor. Quando finalmente consegue um papel principal como um super-herói chamado "Badman", ele sente que tudo é possível, mas o destino ataca novamente.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Parangaba

Horários do filme

Cinépolis RioMar Fortaleza

Dublado

14:30

14:30 Legendado

19:00 (Exceto quinta e domingo)

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

14:45

19:30

UCI Parangaba

14:15

18:45

19:45

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

15:10



19:15

Coldplay Live Broadcast From Buenos Aires

Transmissão ao vivo especial da turnê mundial Music Of The Spheres World Tour do estádio River Plate em Buenos Aires.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza



Cinépolis North Shopping Joquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Parangaba, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Horários do filme

Cinépolis North Shopping Joquei

17:00 (somente sexta e sábado)

Cinépolis RioMar Fortaleza

21:00 (somente sexta e sábado)



UCI Parangaba

21:00

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

21:00

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinepolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (Inteira) e R$ 15,50 (Meia)

Noite - R$ 33 (Inteira) e R$ 16,50 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (Inteira) e R$ 18 (Meia)

Noite - R$ 38 (Inteira) e R$ 19 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (Inteira) e R$ 15 (Meia)

Noite - R$ 32 (Inteira) e R$ 16 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

