"Tá na Hora do Jair": música contra Bolsonaro é hit no Spotify Viral Brasil

“Tá na hora do Jair, Já ir embora". Famoso nas redes sociais, o jingle da música de Tiago Doidão e Juliano Maderada se tornou um sucesso nas eleições de 2022. Às vésperas do segundo turno, a composição chegou ao 2º lugar no “Viral 50” do Spotify Brasil.

Os baianos apostam na eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e cantam a música pedindo pela saída do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Os artistas também disponibilizam, nas suas redes sociais, outras canções contra Bolsonaro, como “Tchau Bolsonaro”, “Agora Eu Quero Lula Lá”, “Pula Pula pro Lado de Lula” e “O Povo pede Lula”.

Lançado no dia 18 de setembro, o clipe já ultrapassou 900 mil visualizações no Youtube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao videoclipe

Sobre o assunto Pesquisa Datafolha: Lula 49%, Bolsonaro 44% no 2º turno

Lula e Bolsonaro travam 'guerra religiosa' pela Presidência

Lula e Bolsonaro vão ao Rio de Janeiro se preparar para debate

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags