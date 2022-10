Hard Rock Hotel abre vendas para show da banda Europe

O evento acontece no dia 3 de dezembro no Centro de Eventos do Ceará. Apresentação em Fortaleza será a única no Brasil

A banda Europe se apresenta em Fortaleza no dia 3 de dezembro, em evento promovido pelo Hard Rock Hotel no Centro de Eventos do Ceará. No repertório, o grupo vai apresentar alguns dos seus maiores hits, como "Carrie", "Rock The Night" e "The Final Countdown".

O momento com os músicos marca a contagem regressiva para uma série de ações que sucedem a inauguração da primeira fase dos empreendimentos Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol e Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza, que acontecem em julho e dezembro de 2023, respectivamente.

Sobre o assunto Samuel L. Jackson convoca Vingadores para 2º turno no Brasil

Dez lançamentos: com retorno de Rihanna, parceria com Juliette e mais

Cearense Welisson lança música com Juliette, Xamã e L7nnon

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o show da banda Europe, os proprietários do Residence Club at the Hard Rock Hotel têm direito a exclusividades. Os fãs podem adquirir os ingressos pelo site Make My Night.

O Ceará também receberá novas ações do Residence Club, que deve inaugurar com divulgação de novos projetos. Depois, o Hard Rock Hotel Ilha do Sol vai sediar um evento com experiências exclusivas para os proprietários.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Banda Europe em Fortaleza

Quando: 3 de dezembro

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washigton Soares, 999 - Edson Queiroz)



Ingressos disponíveis no Make My Night



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags