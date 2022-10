Samuel L. Jackson convoca Vingadores para 2º turno no Brasil

O ator Samuel L. Jackson, intérprete de Nick Fury no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), fez um tweet em português sobre as eleições brasileiras nesta sexta-feira, 28. "Eleitores do Brasil, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem. #NemTodoHeróiUsaCapa", escreveu.

Te ouvindo aqui!@RobertDowneyJr, @MarkRuffalo, @chrishemsworth, @DonCheadle, @wongrel, venham ver!



ISSO NÃO É UM TESTE.

Eleitores do mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem.#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/SjzNR4OaNm — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

A publicação no Twitter foi uma resposta ao comediante Fábio Porchat, que chamou os Vingadores para acompanhar o período eleitoral no País. "Tá rolando até chamar os Vingadores para dar uma força nas eleições! Aqui os vilões são a sacola do mercado vazia, as armas chegando nas escolas, a falta de remédio no postinho", relatou o comediante. Ele, então, recorreu aos super-heróis. "Algum aí na escuta?".

Samuel L. Jacskon respondeu o tweet e mencionou Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hermsworth, Don Cheadle e Benedict Wong para acompanhar o debate político.

Ruffalo, que interpreta o Hulk, compartilhou a publicação. "Atento", escreveu em seu perfil. O ator já manifestou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fome no Brasil

O humorista Paulo Vieira também entrou na discussão. "O mercado tá cada vez mais caro, Samuca, e muita gente não sabe se vai ter o que comer amanhã", contou em tweet. Ele afirmou que o voto é um "super poder".

Em resposta, Samuel L. Jackson reforçou que a "fome no Brasil não é ficção", mas pode acabar. "Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo".

