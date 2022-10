Equipe de Deolane repudia fala de Shay sobre morte de MC Kevin: "Abominável"

O funkeiro MC Kevin faleceu em maio de 2021, aos 23 anos, depois de ter caído da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro

Após o ex-peão de “A Fazenda 14”, Shayan Haghbin, sugerir em um podcast que MC Kevin poderia ter morrido por sentir “medo” de sua noiva, a participante Deolane Bezerra, a equipe da peoa se manifestou nas redes sociais e repudiou a fala. “Você não sabe a dor e a angústia que Deolane sentiu naquele dia e que sente até hoje”, pontua a nota publicada.

A reação ao comentário de Shayan ocorreu após sua participação no podcast “Link Podcast”, apresentado por Lucas Selfie. “Ela trai fácil as pessoas, e eu não estou falando de relacionamento, estou falando de tudo. Nem conheço e nem quero conhecer o que aconteceu no relacionamento dela (com o MC Kevin), mas só para você ver que o cara se matou de medo dela", afirmou o ex-participante.

GRAVÍSSIMO! Durante o podcast do Lucas Selfie, o Shay falou que o Mc Kevin se MAT0U com medo da Deolane "o cara se mat0u com medo dela". GENTE? #AFazenda pic.twitter.com/F4lzKScGSP Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 27, 2022

Ao ouvir a fala, o apresentador reagiu em desaprovação e disse para Shay "não mexer com coisa séria". Pouco tempo depois, Shay reconheceu: “Peço desculpas, porque me expressei errado. Não queria desvalorizar a história dela com a pessoa (o MC Kevin), a gente está falando de terceiros e isso não é certo. Peço desculpas, porque eu não deveria ter falado assim”.

Em seguida, acrescentou: “Mas eu queria falar da opressão dela, ela oprimia as pessoas para ficarem com medo. Usei o exemplo errado, peço desculpas, mas ela oprime as pessoas. É isso que a Deolane é: ela oprime você, quer que você fale o que ela quer, ela é assim. Quer mandar em todo mundo”.

Meu pedido de desculpas por ter me expressado errado!



Não foi minha intenção interferir em assuntos passados e falar dessa maneira, me desculpem! pic.twitter.com/xhNiieFFrR — Shayan Haghbin (@shayhaghbin) October 27, 2022

Na nota publicada pela equipe de Deolane, há o reforço da busca da advogada “por justiça”.

“Você não sabe a enorme luta que foi percorrida por Deolane e sua família para tentar esclarecer o fato ocorrido naquele dia, logo você, que tanto falou sobre defender a família, vem a público falar e opinar sobre a morte de alguém que foi e é tão importante para Deolane, imputando-a culpa”, destaca.

A nota ainda ressalta: “É muito triste ter que ouvir uma pessoa que não a conhece, não sabe de sua história, julgar um episódio tão trágico como a morte de um grande amor que foi o Kevin na vida da Deolane”.

A morte de MC Kevin

O funkeiro MC Kevin faleceu em maio de 2021, aos 23 anos, depois de ter caído da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de sua noiva, Deolane, de amigos e de sua própria equipe, tendo feito um show no município um dia antes.

Com a conclusão das investigações, a Polícia Civil do estado e o Ministério Público apontaram que Kevin estava sob efeito de álcool e outras drogas, acompanhado de amigos e de uma garota de programa. Ele teria se dirigido à sacada do quarto de hotel, pendurando-se no guarda corpo após ouvir a notícia de que Deolane o procurava. A morte foi acidental.

Leia a nota da equipe de Deolane na íntegra:

"Nós, familiares e equipe da Deolane, viemos a público repudiar a fala abominável que o Shay teve em seu último podcast, culpando a Deolane pelo terrível fato da morte de Kevin.

Shay, você não sabe a dor e a angústia que a Deolane sentiu naquele dia e que sente até hoje, você não sabe a luta daquele dia para tentar desesperadamente salvar a vida do Kevin, você não sabe a enorme luta que foi percorrida por Deolane e sua família para tentar esclarecer o fato ocorrido naquele dia, logo você, que tanto falou sobre defender a família, vem a público falar e opinar sobre a morte de alguém que foi e é tão importante para Deolane, imputando-a culpa.

Sabemos que tendo uma vida pública as pessoas se acham no direito de julgar a vida do outro, mas somente nós e a Deolane sabemos a dor que ela sentiu com a perda do Kevin. Ao mesmo tempo em que ela sofreu o luto, ela ia atrás de justiça e é muito triste ter que ouvir uma pessoa que não a conhece, não sabe de sua história, julgar um episódio tão trágico como a morte de um grande amor que foi o Kevin na vida da Deolane!

Não tente manchar o amor que a Deolane tem pelo Kevin até hoje. Um amor que nunca se acabará”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira aqui.





Tags