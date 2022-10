Pioneiro do rock, Jerry Lee Lewis morre aos 87 anos

Jerry Lee Lewis, um dos pioneiros do rock'n roll americano dos anos 1950, faleceu aos 87 anos - informou seu agente à AFP.

Famoso por seus cabelos loiros esvoaçantes, pelas batidas de piano barulhentas e pela escandalosa presença de palco, o astro mais conhecido por seu clássico "Great Balls of Fire" morreu de causas naturais, acrescentou seu agente.

Nascido em 29 de setembro de 1935, o artista começou cedo a se relacionar com a música, demonstrando talento em especial para o piano — instrumento que o acompanhou ao longo da trajetória artística.

O início da carreira de Jerry Lee Lewis foi na música gospel, gênero que deixou para trás para apostar no então recente movimento do rock n' roll. Além de "Great Balls of Fire", outros sucessos do artista são “Crazy Arms” e “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”.

Em 2019, o cantor e compositor sofreu um derrame, do qual se recuperou, mas acabou se afastando da vida pública.

