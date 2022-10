Chef Paola Carosella estreia na Globo em programa culinário

10:00 | Out. 28, 2022

Conhecida por participar do programa "Masterchef", a empresária e chef Paola Carosella foi confirmada no programa “Minha mãe cozinha melhor que a sua” (Rede Globo). O anúncio aconteceu nesta quinta-feira, 27, durante evento publicitário da emissora.

Apresentado por Leandro Hassum, o reality também conta com o chef João Diamante. Com participação de mães e filhos, consiste em mães ensinando filhos a cozinhar, os vencedores serão quem der as melhores orientações e ter o melhor resultado na avaliação dos chefs.

Paola Carosella e o Brasil

Natural de Buenos Aires, na Argentina, e com ascendência italiana, Paola trabalhou na capital argentina, França e Estados Unidos. Mudou-se para o Brasil em 2001, para comandar a cozinha do Figueira Rubaiyat e hoje mantém seus próprios restaurantes em São Paulo.

