Corpo de Emílio Santiago é exumado para passar por novo teste de DNA

17:24 | Out. 27, 2022

Segundo advogado, esta é a terceira vez que Aleksander Nunes dos Santos tenta comprovar que é filho do artista

Nesta quinta-feira, 27, o corpo de Emílio Santiago foi exumado, a pedido da Justiça do Rio de Janeiro, para um exame de DNA que dirá sobre a suposta paternidade de Aleksander Nunes dos Santos.

“Material genético recolhido com sucesso e lacrado para análise”, afirmou o suposto filho do de Emílio, Aleksander Nunes, que já recolheu o material. A informação foi confirmada por Bruno Maher à coluna do “Splash''.

A exumação do cantor, que morreu em 2013, aos 66 anos, após complicações do quadro clínico de AVC (Acidente Vascular Cerebral), havia sido marcada para o último dia 20, porém foi remarcada.

"Com a divergência do primeiro teste, feito numa meia-irmã de Emílio, solicitamos ao juiz que fosse feita a exumação do corpo, possibilitando recolher material genético. O juiz autorizou. Assim, não haverá divergências e dúvidas em relação ao teste", informa o advogado, que não pode detalhar o processo por estar em segredo de Justiça. O teste, dando positivo ou negativo, possibilitará que o inventário de Emílio Santiago dê sequência", informa ainda.

Segundo reportagem do jornal "O Dia", de 2019, Aleksander foi criado pela mãe e pelo padrasto, sem conhecimento de sua paternidade. Ele teria procurado o pai biológico, mas nunca foi reconhecido legalmente como filho. Também não realizaram exames de DNA na época em que o cantor estava vivo.

Aleksander teria feito um primeiro teste de DNA com a meia-irmã de Emílio, resultando em 63% de grau de parentesco. Em outro exame com material genético de Emílio, o DNA apontou 12% de chance. Sendo, agora, uma terceira tentativa de comprovar o parentesco.

Herança de Emílio Santiago

A jornalista Fabíola Reipert, da Record, disse em uma reportagem no ano passado que Emílio Santiago deixou, além dos direitos autorais e outros bens, um apartamento em Nova York e outro no Leblon, no Rio. A herança foi avaliada em mais de R$ 10 milhões.

A herança virou uma briga judicial por três pessoas: Hercília Santiago, que também fez teste de DNA para provar ser irmã de Emílio, Aleksander, que tenta provar ser filho do cantor, e Márcio Tadeu, que teria namorado Emilio Santiago por anos.



