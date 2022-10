Jato de Safadão pertence ao Sheik dos Bitcoins e pode ser apreendido

18:24 | Out. 17, 2022

A aeronave está registrada no nome da ITX Administradora de Bens Ltda, empresa do Sheik dos Bitcoins, mas está sendo usada por Wesley Safadão

Jatinho de Wesley Safadão corre o risco de ser apreendido pela Justiça. No papel, a aeronave está registrada no nome de Francisley Valdevino da Silva, conhecido como o Sheik dos Bitcoins, mas é utilizada pelo cantor. Clientes que sofreram golpe da empresa de operações de criptomoedas do Sheik fizeram o pedido na Justiça para que a aeronave fosse apreendida para o ressarcimento de dívidas.

Inicialmente, o jato, que é um Cessna Citation Sovereign, modelo 680, com capacidade para nove passageiros, pertencia a Safadão, mas foi comprado pelo Sheik em abril de 2021 por R$ 37 milhões, parcelado em 19 vezes. Ele deveria pagar 11 parcelas diretamente ao cantor e as restantes para a empresa Maravilhas da Terra Produtos Naturais, que havia comprado a aeronave anteriormente e também pagava em parcelas.

Quando a fraude de bitcoin elaborada pelo Sheik foi descoberta, ele deixou de pagar as parcelas a Safadão. Com isso, o cantor assumiu a operação da aeronave. No entanto, o jato continuou registrado em nome da empresa de Sheik, a ITX Administradora de Bens Ltda, na Agência Nacional de Aviação (Anac).



A defesa do artista alegou que o avião ainda está registrado no nome da empresa do Sheik por conta da demora na atualização da própria Anac e que há provas de que o jatinho pertence ao Safadão.

Francisley Valdevino da Silva é suspeito de liderar uma quadrilha responsável por fraudes bilionárias no Brasil e no exterior e está sendo investigado pela Polícia Federal.

