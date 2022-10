Ranking dos famosos mais bem pagos do Instagram cita Anitta e Larissa Manuela ao lado de Beyoncé

No topo do ranking, está Cristiano Ronaldo com faturamento anual de R$ 450 milhões; veja lista completa

Na lista de pessoas mais bem pagas do Instagram, a artista Anitta, 29 anos, passa a ocupar o oitavo lugar no ranking. Abaixo dela, em nono lugar está a Larissa Manoela, 21 anos. As brasileiras marcam presença no top 10 global ao lado de Beyoncé, que ocupa o quinto lugar.

As informações são da NetCredit, empresa que organizou o levantamento considerando a média de postagem e o valor estimado por cada publicação patrocinada nos perfis dos artistas, atletas e influencers mundialmente famosos.

A pesquisa avaliou milhares de publicações no perfil das “pessoas mais famosas do mundo”, levando em conta o número de seguidores e taxa de engajamento.

Segundo o estudo, Anitta faturou cerca de US$ 16 milhões em 2021, montante corresponde a aproximadamente R$ 84 milhões e a atriz Larissa Manoela computou um caixa de US$ 15 milhões, total equivalente a cerca de R$ 78 milhões no mesmo período.

No Top 10 Global de rendimentos com o Instagram, a artista estadunidense Beyoncé ocupa o quinto lugar com o faturamento de US$ 33,7 milhões, na conversão para moeda nacional, seria um pagamento no entorno de R$ 178 milhões.

No primeiro lugar está o futebolista português Cristiano Ronaldo com o ganho de US$ 85,2 milhões ou R$ 450 milhões em um ano.

Veja a lista das 10 pessoas mais bem pagos do Instagram:

Cristiano Ronaldo: US$ 85,2 milhões (R$ 450 milhões)

Lionel Messi: US$ 71,9 milhões (R$ 380 milhões)

Virat Kohli: US$ 36,6 milhões (R$ 193 milhões)

Ellen Degeners: US$ 33,7 milhões (R$ 190 milhões)

Beyonce: US$ 33,7 milhões (R$ 178 milhões)

Kevin Hart: US$ 26,1 milhões (R$ 138 milhões)

Jisoo: US$ 18,8 milhões (R$ 99 milhões)

Anitta: US$ 16 milhões (R$ 84 milhões)

Larissa Manoela: US$ 15,1 milhões (R$ 78 milhões)

Dua Lipa: US$ 13 milhões (R$ 68 milhões)



