Solteira há seis anos, Drew Barrymore diz que "não precisa" de sexo

17:13 | Out. 17, 2022

A estrela de "As Panteras" afirma que precisou passar por terapia para lidar com suas relações

A atriz Drew Barrymore, de 47 anos, fez nova revelação sobre a vida amorosa. Em texto publicado em seu blog pessoal, a estrela de "As Panteras" afirma que "não precisa" de relações sexuais e que relacionamentos não são prioridades.

"Desde o início da minha vida de mãe solteira, não tenho conseguido ter um relacionamento íntimo. Não sou uma pessoa que precisa de sexo e que precisa sair para ter relacionamentos por aí", conta. A celebridade está divorciada desde 2016, quando se separou do empresário Will Kopelman, com quem divide a guarda das filhas Olive e Frankie.

Sobre o assunto Ranking dos famosos mais bem pagos do Instagram cita Anitta e Larissa Manuela ao lado de Beyoncé

"Mal posso esperar", diz Bruna Marquezine sobre se mudar para Nova York

Viih Tube e Eli revelam sexo de bebê em live com patrocínio e brincadeiras

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Drew afirma que, atualmente, a atenção está totalmente concentrada nas crianças. "Eu sou alguém que está profundamente comprometida em criar as minhas meninas, minhas filhas, e em como nós mulheres devemos existir nesse mundo", escreve.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Ela ainda pontua que se tornou mais "cautelosa" após a maternidade e que precisou de terapia para lidar com estas questões. "Algumas pessoas podem sair de um casamento ou relacionamento e, em um futuro rápido, se encontrar em um outro relacionamento. Não há nada de errado com isso! Para algumas pessoas isso realmente funciona. Não funcionou para mim. Eu desejo que todo mundo encontre o que faz com que se sintam bem", complementa.

Tags