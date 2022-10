Pedro Scooby é tema de samba-enredo da Curicica no Carnaval 2023 do RJ

A Escola União do Parque Curicica pertence à série prata e desfilará no dia 25 de fevereiro de 2023 na Intendente Magalhães

"Pedro Scooby, amante desse mar de gente da Curicica" é o tema da Escola União do Parque Curicica para o Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito no último domingo, 16 de outubro, através das redes sociais. O surfista nasceu no bairro Curicica e por isso será homenageado pela Escola.

"Para o Carnaval 2023, a União do Parque Curicica homenageará o surfista, adepto ao freesurfer, Pedro Scooby. Mesmo com a fama e todo histórico de viagens e conhecimentos adquiridos por todo o mundo, Scooby sempre que possível exalta nosso bairro e todo povo da Curicica, dizendo com orgulho que é mais um cria da Curicica!", foi anunciado no Instagram.

A Escola afirmou que Scooby inspira jovens da região e mostra que é possível "ser feliz e vencer na vida, mesmo com as mazelas e dificuldades enfrentadas diariamente na comunidade". "Scooby é gente da gente! Apaixonado pelo funk, rap, futebol, arte de rua, pela resenha de qualidade com os amigos e obviamente pela praia!", escreveu.

A União do Parque Curicica está na série prata dos desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro. Em busca de uma vaga na Marquês de Sapucaí, a Escola desfilará no dia 25 de fevereiro de 2023, na Intendente Magalhães.

Confira a publicação da Escola:

