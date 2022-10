Campanha arrecada doações para ator Hiroldo Serra após acidente

A família do ator, professor e diretor teatral Hiroldo Serra, nome de grande relevância para a cena cearense, está realizando uma campanha para arrecadar dinheiro após o artista ter sofrido um grave acidente em Guaramiranga em setembro. A iniciativa busca adquirir doações via Pix para o pagamento de despesas médicas durante sua recuperação. Os dados para as contribuições estão disponíveis na parte final desta matéria.

Atualmente, Hiroldo não consegue movimentar seus membros superiores. Em 18 de setembro, durante estadia em Guaramiranga para acompanhar o Festival Nordestino de Teatro, Hiroldo tentou se apoiar no corrimão de uma escada da residência onde estava hospedado. Entretanto, a estrutura não estava segura, e o ator acabou caindo de uma altura de 2,5 metros em um carro que estava estacionado na rua em frente à casa. Ele havia saído para ir à padaria.

O artista teve lesões na coluna nas vértebras cervicais C4 e C5. “A gente considera que ele teve muita sorte, porque geralmente lesões assim são fatais. Ele foi socorrido na hora por uma enfermeira que estava hospedada em uma pousada em frente à casa e posicionou ele de forma que ele pudesse respirar, porque ele já estava ficando sem ar”, afirma o ator cearense Luis Costa, que tem prestado apoio a Hiroldo e acompanhado a recuperação do diretor teatral.

Após o acidente, Serra foi levado ao hospital de Guaramiranga e depois transportado em uma ambulância para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Ele passou por procedimento cirúrgico no dia 30 de setembro e voltou para casa no último dia 12. Desde então, está em recuperação sendo acompanhado por uma equipe que inclui profissionais como cuidador, fisioterapeuta, fonoaudióloga (para auxiliar na deglutição) e nutricionista.

Diante do momento, a família de Hiroldo pede contribuições financeiras para auxílio no custeio das despesas. Segundo conta Luis Costa, trabalhadores da cultura têm contribuído e estão “comovidos” com a situação de Hiroldo, empenhados em divulgar a campanha para “conseguir mais adeptos”. Serra consegue movimentar as pernas. Entretanto, devido ao tempo em que ficou deitado no hospital, não tem conseguido ficar de pé por causa do enfraquecimento dos membros inferiores.

Hiroldo daria aulas de teatro em oficinas realizadas pelo Grupo Comédia Cearense, que está há 65 anos em atividades ininterruptas. Ele, aliás, supervisionava os ensaios para o espetáculo “Nos Trilhos da Paixão”, previsto para estrear em 18 de novembro na Mostra Transcendental de Teatro, no shopping RioMar Fortaleza. Em 2021, o diretor chegou a ser internado após contrair Covid-19. Na época, o grupo chegou a divulgar uma vaquinha para ajudar nos custos do tratamento.



Campanha para Hiroldo Serra

Doações via PIX: Telefone (85) 996353475 (HIROLDO FRANKLIN GURGEL SERRA)

Banco: Caixa Econômica Federal



