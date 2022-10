Seu Jorge é alvo de ataques racistas durante show em Porto Alegre

Durante apresentação na última sexta, 14, o cantor Seu Jorge sofreu ataques racistas. O show acontecia no Grêmio Náutico União, na capital gaúcha, quando o artista discursou contra a redução da maioridade penal e em defesa de jovens negros de comunidades periféricas.

À convite de Seu Jorge, um jovem negro subiu no palco e tocou cavaco. Na ocasião, foram abordados os temas de redução da maioridade penal e defesa da população preta. Logo após a manifestação, parte da plateia proferiu gritos de "vagabundo" e "safado". Pessoas também imitaram macacos quando o cantor retornou para encerrar o show, segundo publicações nas redes sociais.

Seu Jorge preferiu não se manifestar sobre o ocorrido, enquanto o Paulo José Kolberg Bing, presidente do Grêmio Náutico União, enviou nota ao site Splash declarando que a associação repudia "qualquer ato de discriminação".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mateus Solano perdeu paixão de infância para Seu Jorge

Seu Jorge vai estrelar série sobre Anderson Silva no Paramount+

Com Mel Lisboa e Seu Jorge, "Paciente 63" ganha última temporada no Spotify

"O Grêmio Náutico União está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Afirmamos que o União, seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação", consta na nota.

Segundo a instituição, a escolha do artista se deu em reconhecimento a sua importância para a cultura brasileira. “Ressaltamos que Seu Jorge foi o artista escolhido para realizar show com a presença de associados e não-associados do Clube, considerando sua representatividade na cultura nacional e pelo reconhecimento internacional, e destacamos nosso respeito ao profissional e ao seu trabalho”, finalizou o comunicado do Grêmio.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui